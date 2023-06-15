ОПУ: Судилище РФ над полоненими "азовцями" має оцінити Гаага

В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського відреагували на початок у Росії так званого "судового процесу" над українськими військовополоненими з полку "Азов", які тримали оборону Маріуполя на Донеччині.

"Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисниками Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами - це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду. І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?", - написав у четвер, 15 червня, в Twitter Михайло Подоляк - радник керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Напередодні російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону провів перші слухання в справі проти 24 "азовців". Двоє з них були обміняні на військовополонених РФ у рамках обміну, тому перед судом постали 22 українців. Вісім із них - жінки, котрі згідно з повідомленням міжнародної інформаційної агенції Associated Press, працювали в "Азові" кухарками.

У РФ їх обвинувачують в участі у "терористичній організації" та діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією "влади" псевдоутворення "ДНР". У разі визнання винними їм загрожує позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув'язнення.

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ЄСПЛ ще торік застерігав від подібних судилищ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ще 24 серпня 2022 року оприлюднив спеціальну заяву, в якій застеріг, що трибунал, створений РФ для так званого "суду" над українськими військовополоненими в Маріуполі, стане порушенням Європейської конвенції з прав людини.

ЄСПЛ закликав Росію дотримуватися Європейської конвенції, зокрема статті про право на життя, про заборону нелюдського чи зневажливого поводження та надання медичної допомоги.

Стурбованість щодо можливості проведення Росією подібних "судових процесів" висловлювали й в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

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