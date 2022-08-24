ЄСПЛ застеріг Росію від "суду" над полоненими з "Азовсталі"

Трибунал, створений Росією для так званого "суду" над українськими військовополоненими в Маріуполі, стане порушенням Європейської конвенції з прав людини, попередив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у заяві, оприлюдненій у середу, 24 серпня. Страсбурзький суд послався на свою ухвалу від 30 червня, в якій закликав Росію дотримуватися Європейської конвенції, зокрема статті про право на життя, про заборону нелюдського чи зневажливого поводження та надання медичної допомоги.

У цій постанові, що стосується конкретного українського солдата, наголошується, що це судове рішення можна застосовувати до будь-якого випадку, де є підстави припускати наявність "безпосередньої загрози заподіяння непоправної шкоди".

Підготовка до судового процесу

Міжнародні спостерігачі побоюються, що найближчим часом у Маріуполі може розпочатися судилище над українськими солдатами, котрі обороняли завод "Азовсталь". Як докази наводяться фотографії та відео, на яких видно, що в будівлі маріупольської філармонії ставлять металеві клітки для полонених. За даними ООН, є підстави вважати, що українські солдати зазнавали тортур, а "суд" над ними може завершитися винесенням смертних вироків.

Напередодні уряд України попросив ЄСПЛ вжити забезпечувальний захід проти Росії згідно зі статтею 39 судового регламенту. Київ обґрунтував своє прохання побоюванням, що у Маріуполі відбудеться "показовий процес" над захисниками "Азовсталі". Росія, за словами Києва, приховує будь-яку інформацію про стан полонених і планує засудити їх до страти.

Рада Європи, органом юстиції якої є ЄСПЛ, 16 травня виключила Росію зі свого складу через повномасштабну війну, розв'язану в Україні. Протягом піврічного перехідного періоду, тобто до 16 вересня, Росія зобов'язана дотримуватися рішень ЄСПЛ. Постанови Страсбурзького суду мають обов'язкову силу, але ЄСПЛ не має інструментів для виконання своїх рішень.

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