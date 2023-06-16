Правозахисники: Суд у РФ над азовцями - воєнний злочин

Позбавлення Росією українських військовополонених права на справедливий суд - це воєнний злочин, так правозахисники прокоментували російське судилище над бійцями "Азову".

Розпочатий днями в Росії "судовий процес" над українськими військовополоненими, захопленими весною 2022 року під час оборони міста Маріуполь, викликало різку критику правозахисних організацій.

Так, міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) недвозначно розцінила проведення судилища над українськими полоненими, яким російські слідчі закидають "участь у терористичній організації", як типовий воєнний злочин.

"Позбавлення військовополонених права на справедливий суд - це воєнний злочин. Так само як і катування чи нелюдське поводження з військовополоненими", - йдеться в дописі АІ в Twitter від четверга, 15 червня.

Крім того, з різким осудом дій російської влади виступив і український Центр громадянських свобод. "Всі "азовці" є військовослужбовцями Національної гвардії України й згідно з міжнародним гуманітарним правом вони є комбатантами. Комбатанти користуються привілеєм, який захищає їх від кримінального переслідування з боку протилежної сторони міжнародного збройного конфлікту - у цьому випадку це Російська Федерація - за саму участь у бойових діях", - повідомляється на сайті правозахисної організації.

"Оскільки військовослужбовців із бригади "Азов" обвинувачують у "причетності до терористичної організації" та "діях, спрямованих на захоплення влади", то фактично їх переслідують за участь у бойових діях, і тим самим порушують цей привілей, який є аксіомою для міжнародного гуманітарного права. Порушення привілею комбатанта означає, що російська сторона вчиняє воєнний злочин, який полягає у позбавлені військовополоненого права на справедливий суд. Це - серйозне порушення міжнародного гуманітарного права", - виснували в центрі.

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Раніше з різкою критикою російського "судового процесу" над азовцями виступив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав дії РФ воєнним злочином, який має оцінити Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі.

На лаві підсудних у російському Ростові-на-Дону перебувають 22 українських бранців, з яких вісім - жінки. У разі визнання винними, в РФ їм загрожує покарання в вигляді від 15 років до довічного ув'язнення.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ще торік застерігав Росію від проведення подібних судилищ над військовополоненими, а в Організації Об'єднаних Націй (ООН) висловлювали щодо цього свою стурбованість.

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