У російському СІЗО помер полонений з "Азову"

Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов", помер у cлідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону. Причина його смерті не відома.

Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов", помер у cлідчому ізоляторі (СІЗО) в Ростові-на-Дону. Як повідомило російське видання "Медіазона" в середу, 31 липня, про це стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду РФ, що проводить судилище над 24 полоненими "азовцями".

Документів, що підтверджують смерть Іщенка, СІЗО суду ще не надало. Дата та причина смерті озвучені не були.

Українське видання "Бабель" пізніше написало, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив йому факт смерті українця, проте не уточнив деталей. Офіційного повідомлення штабу не було.

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Омбудсмен вимагає від РФ даних про смерть "азовця"

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram, що зі слів доньки Іщенка, той помер ще дев'ять днів тому. "Українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України", - додав омбудсмен.

Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини та сповістив про це Міжнародний комітет Червоного Хреста і Організацію Об'єднаних Націй.

Іщенку було 55 років. 25 лютого 2022 року він вступив у територіальну оборону на той час полку спеціального призначення "Азов" у якості військового водія. Навесні 2022-го потрапив у російський полон у Маріуполі. В Росії його "обвинувачували" в "участі у діяльності терористичної організації" та в "спробі насильницького захоплення влади".