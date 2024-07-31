  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

У російському СІЗО помер полонений з "Азову"

Дмитро Шварц
31 липня 2024 р.

Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов", помер у cлідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону. Причина його смерті не відома.

https://p.dw.com/p/4ixeA
Мітинг з вимогою звільнити з російського полону захисників маріупольської "Азовсталі", 28 липня 2024 року
Мітинг з вимогою звільнити з російського полону захисників "Азовсталі"Фото: Oleksandr Sawytskyi/DW

Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов", помер у cлідчому ізоляторі (СІЗО) в Ростові-на-Дону. Як повідомило російське видання "Медіазона" в середу, 31 липня, про це стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду РФ, що проводить судилище над 24 полоненими "азовцями".

Документів, що підтверджують смерть Іщенка, СІЗО суду ще не надало. Дата та причина смерті озвучені не були.

Українське видання "Бабель" пізніше написало, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив йому факт смерті українця, проте не уточнив деталей. Офіційного повідомлення штабу не було.

Читайте також: Правозахисники: Суд у РФ над азовцями - воєнний злочин

Омбудсмен вимагає від РФ даних про смерть "азовця"

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram, що зі слів доньки Іщенка, той помер ще дев'ять днів тому. "Українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України", - додав омбудсмен.

Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини та сповістив про це Міжнародний комітет Червоного Хреста і Організацію Об'єднаних Націй. 

Іщенку було 55 років. 25 лютого 2022 року він вступив у територіальну оборону на той час полку спеціального призначення "Азов" у якості військового водія. Навесні 2022-го потрапив у російський полон у Маріуполі. В Росії його "обвинувачували" в "участі у діяльності терористичної організації" та в "спробі насильницького захоплення влади". 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будівля суду в Ростові-на-Дону

Процес у Ростові-на-Дону: за що судять "азовців"

Процес у Ростові-на-Дону: за що судять "азовців"

Міжнародні та українські правозахисники гостро критикують початок судового процесу над військовими полку "Азов", що розпочався в РФ. Вони називають процес порушенням міжнародного права. DW - з думками експертів.
Закон і право16 червня 2023 р.
Олександра Матвійчук

Матвійчук: Суд у Росії над "азовцями" порушує цивілізаційні норми

Матвійчук: Суд у Росії над "азовцями" порушує цивілізаційні норми

Суд над полоненими "азовцями" є російською інформаційно-психологічною спецоперацією для впливу на контрнаступ України, вважає нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук. Інтерв'ю DW.
Закон і право16 червня 2023 р.
external

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон (06.01.2023)

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон (06.01.2023)

Їх визволили з російського полону в останній день року. Бійці з "Азовсталі" розповіли, як їх намагалися деморалізувати.
Конфлікти6 січня 2023 р.01:53 хв.
Більше публікацій