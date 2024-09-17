Окупанти стратили мечем українського військового - Лубінець

У соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Омбудсмен звернувся до міжнародних організацій, МКЧХ і ООН.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірну чергову старту російськими окупантами українського військовополоненого.

"У соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!" - заявив омбудсмен у вівторок, 17 вересня.

Омбудсмен звернувся в МКЧХ і ООН

Лубінець направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Організації Об'єднаних Націй (ООН), щоб вони зафіксували черговий воєнний злочин росіян.

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів? Такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - наголосив омбудсмен.

Офіс генпрокурора: страта - в Новогродівці

За даними Офісу генерального прокурора, оприлюднене фото - з міста Новогродівка в Покровському районі Донецької області. Українські правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії для встановлення причетних осіб.

"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета - знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", - наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Як повідомлялося, з грудня 2023 року до березня 2024-го моніторингова місія ООН з прав людини в Україні отримала повідомлення про страту російськими окупантами 32 полонених українських військових.

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