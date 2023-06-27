  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

ООН: Росія стратила 77 "затриманих" цивільних в Україні

Олександр Куницький
4 год. тому

З початку повномасштабного вторгнення РФ стратила "без суду" 77 цивільних на окупованих територіях, заявили в ООН. В Україні подібних випадків організація не зафіксувала.

https://p.dw.com/p/4T7Op
Одна з виявлених на деокупованій території Херсонщини російських катівень
Одна з виявлених на деокупованій території Херсонщини російських катівеньФото: Igor Burdyga/DW

Росія з початку повномасштабної війни проти України "затримала" щонайменше 864 цивільних особи на тимчасово окупованих територіях, 77 з яких стратила. Про це йдеться в доповіді Управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, опублікованій у вівторок, 27 червня.

"Ми задокументували позасудову страту 77 цивільних осіб, які були свавільно затримані Російською Федерацією", - йдеться у звіті. Серед загиблих - 72 чоловіки та п'ятеро жінок, уточнила глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, пише агенція AFP.

Зазначається, що росіяни масово застосовували тортури та жорстоке поводження з ув'язненими цивільними, щоби "змусити жертв зізнатися в допомозі Збройним силам України (ЗСУ), співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами".

Читайте також: Росія утримує понад 20 тисяч цивільних в заручниках - Лубінець

Більшість опитаних розповіли ООН, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках - сексуального насильства. Висновки звіту ґрунтуються на 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами.

Крім того, співробітники організації відвідали 70 місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади. В ООН зауважують, що Україна надала безперешкодний доступ до тюрем і затриманих, за одним винятком, тоді як РФ не надала такого доступу взагалі.

Читайте також: Як цивільні опинились у російському полоні і як їх звільнити

ООН не зафіксувала випадків страт українцями

Загалом у звіті задокументовано понад 900 випадків свавільного затримання цивільних, у тому числі дітей та людей похилого віку. 75 випадків були зафіксовані з боку українських силовиків, переважно - Служби безпеки України (СБУ).

"Більше половини затриманих зазнали тортур або жорстокого поводження з боку українських сил безпеки. Це відбувалося під час допиту, як правило, одразу після затримання", - йдеться у звіті.

Водночас місія не задокументувала жодного випадку позасудової страти з боку українських правоохоронців.

Читайте також: У Бердянську окупанти вбили двох підлітків - омбудсмен

Як у Вовчанську російські окупанти катували місцевих

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Одна з виявлених на деокупованій території Херсонщини російських катівень

ООН: Росія стратила 77 "затриманих" цивільних в Україні

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сергій Шойгу і Володимир Путін, 2021 рік

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Політика13 хв. тому
Знищена гребля Каховської ГЕС, супутниковий знімок (16 червня 2023 року)

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Конфлікти7 год. тому
Фото української матері-біженки на фасаді одного з будинків Потсдама

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

Суспільство9 год. тому
В Україні відновлюють акцизи та ПДВ на довоєнний рівень

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Економіка10 год. тому
Російські солдати на плацу

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Конфлікти10 год. тому
Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика26 червня 2023 р.
На головну сторінку