ООН: Росія стратила 77 "затриманих" цивільних в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ стратила "без суду" 77 цивільних на окупованих територіях, заявили в ООН. В Україні подібних випадків організація не зафіксувала.

Росія з початку повномасштабної війни проти України "затримала" щонайменше 864 цивільних особи на тимчасово окупованих територіях, 77 з яких стратила. Про це йдеться в доповіді Управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, опублікованій у вівторок, 27 червня.

"Ми задокументували позасудову страту 77 цивільних осіб, які були свавільно затримані Російською Федерацією", - йдеться у звіті. Серед загиблих - 72 чоловіки та п'ятеро жінок, уточнила глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, пише агенція AFP.

Зазначається, що росіяни масово застосовували тортури та жорстоке поводження з ув'язненими цивільними, щоби "змусити жертв зізнатися в допомозі Збройним силам України (ЗСУ), співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами".

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Більшість опитаних розповіли ООН, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках - сексуального насильства. Висновки звіту ґрунтуються на 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами.

Крім того, співробітники організації відвідали 70 місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади. В ООН зауважують, що Україна надала безперешкодний доступ до тюрем і затриманих, за одним винятком, тоді як РФ не надала такого доступу взагалі.

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ООН не зафіксувала випадків страт українцями

Загалом у звіті задокументовано понад 900 випадків свавільного затримання цивільних, у тому числі дітей та людей похилого віку. 75 випадків були зафіксовані з боку українських силовиків, переважно - Служби безпеки України (СБУ).

"Більше половини затриманих зазнали тортур або жорстокого поводження з боку українських сил безпеки. Це відбувалося під час допиту, як правило, одразу після затримання", - йдеться у звіті.

Водночас місія не задокументувала жодного випадку позасудової страти з боку українських правоохоронців.

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