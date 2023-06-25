У Бердянську окупанти вбили двох підлітків - омбудсмен

Російські військові вбили двох неповнолітніх в окупованому Бердянську Запорізької області. Про це у неділю, 25 червня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram. Він також розмістив фрагмент відеоповідомлення, на якому один з юнаків, Тигран Оганісян, зі зброю в руках каже: "Все. Це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні!".

За словами Лубінця, двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганісян і Микита Ханганов, вступили в бій з російськими військовими. "Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців", - написав омбудсман.





Слова Лубінця підтвердив представник окупаційної влади області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі. За його словами, "ліквідовано двох проукраїнських терористів". Рогов назвав ім'я одного з них - Тігран Оганісян - та зауважив, що раніше його затримувати через "антиросійську діяльність".

Резолюція ЄП щодо долі підлітків

24 травня цього року Слідчий комітет РФ звинуватив Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова у тому, що у вересні минулого року вони начебто "вступили в змову задля підтримки Збройних сил України" і нібито пошкодили залізничну колію для того, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Хлопцям інкримінували статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає тюремне ув'язнення терміном від 10 до 20 років.

Через це 15 червня Європарламент затвердив резолюцію із вимогою зняти усі звинувачення та негайно звільнити двох українських підлітків.

Публічного розголосу справі про переслідування російськими окупантами двох 16-річних українських підлітків з Бердянська наприкінці травня надали правозахисники з організації "Медійна ініціатива за права людини". Вони розповідали, що у вересні минулого року російські силовики викрали Тиграна просто з дому, а згодом били та катували підлітка електричним струмом. Коли ситуація набула розголосу в медіа, Тіграна Оганісяна відпустили додому, але зобов'язали щодня приходити на допити. Микиті Ханганову тоді дивом вдалося уникнути арешту, однак його також зобов’язали щоденно з'являтися на допити та брати участь у "слідчих діях".

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Рух опору "Жовта стрічка" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Після появи інформації щодо вбивства хлопців співзасновниця Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова повідомила, що батьки підлітків поки що не бачили тіл дітей, натомість їх допитували та обшукували. У МІПЛ пообіцяли провести власне розслідування обставин вбивства.



