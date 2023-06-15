ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

Європарламент вимагає від російської влади зняти усі звинувачення та негайно звільнити двох українських підлітків - Тіграна Оганісяна і Микиту Ханганова, які проживають у тимчасово окупованому Бердянську і яким загрожує 20-річне ув’язнення за нібито організацію саботажу проти армії РФ. Про це йдеться у резолюції "Катування та кримінальне переслідування Російською Федерацією неповнолітніх українців Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова", ухваленій у четвер, 15 червня, у Страсбурзі майже одноголосно: 425 голосів "за" і 3 "проти".

"Били і катували електричним струмом"

Публічного розголосу справі про переслідування російськими окупантами двох 16-річних українських підлітків з Бердянська наприкінці травня надали правозахисники з організації "Медійна ініціатива за права людини". Як з’ясувалося, 24 травня цього року Слідчий комітет РФ звинуватив Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганову у тому, що у вересні минулого року вони начебто "вступили в змову задля підтримки Збройних сил України" і нібито пошкодили залізничну колію для того, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Хлопцям інкримінують статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає тюремне ув’язнення терміном від 10 до 20 років.

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Також правозахисники встановили, що у вересні минулого року російські силовики викрали Тіграна просто з дому, рідні довго нічого не знали про його місцеперебування. "Слідчі органи" російських окупантів допитували підлітка із застосуванням побоїв та катували його електричним струмом. Коли ситуація набула розголосу в медіа, Тіграна Оганісяна відпустили додому, але зобов'язали щодня приходити на допити. Микиті Ханганову тоді дивом вдалося уникнути арешту, однак його також зобов’язали щоденно з'являтися на допити та брати участь у "слідчих діях".

Врятувати може публічний розголос

На думку правозахисників, врятувати Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова від переслідувань російської влади і забезпечити їм безперешкодний виїзд на підконтрольну уряду України територію або до третіх країн може лише широкий міжнародний резонанс. На цей заклик відреагували посольство Великобританії в Україні, Держдепартамент США, представництво ЄС в Україні та інші міжнародні інституції. Тепер своєї слово на захист українських підлітків сказав і Європарламент.

Ухвалена резолюція закликає запровадити санкції проти всіх осіб, причетних до переслідування Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова, і звертається до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом сприяти безпечному поверненню підлітків на підконтрольну Україні територію. Євродепутати також засудили "цілеспрямовані дії Росії проти українських дітей, включаючи примусове переміщення на тимчасово окуповані Росією території України, незаконні депортації до Росії та Білорусі, незаконне усиновлення та спроби нав'язати "перевиховання". Законодавці ще раз закликали Єврокомісію та Раду ЄС ухвалити спеціальний пакет заходів ЄС-Україна, спрямований на захист дітей, які тікають від війни або постраждали від неї.

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Знак надії для всіх дітей, які стали жертвами війни

"Мене запитували, чому Європарламент вирішив згадати саме ці два імені? Я відповім - чому. Імена мають значення. Бо ми не просто визнаємо, що вони (ці люди. - Ред.) існують, ми подаємо знак надії і солідарності Тіграну та Микиті - дітям, з якими поводяться не лише не як з дітьми, а так, нібито вони взагалі не люди", - сказав під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію німецький депутат від групи "зелених" Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky). Він заявив, що над українськими підлітками "знущається режим, який окупував їхню країну", і пообіцяв, що Європарламент зробить все можливе, щоб допомогти їхньому звільненню.

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Російські загарбники вдаються до затримань та катувань неповнолітніх тому, що почувають себе невпевнено на окупованих українських територіях, через що оточують себе "атмосферою підозрілості, агресії та репресій", сказав литовський депутат від групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, путінський режим повернув Росію і тимчасово окуповані території України у часи "страху і беззаконня". "Але вони довго не триватимуть і настане момент справедливості. Тому дуже вважливо документувати всі злочині, скоєні російськими окупантами", - наголосив Ауштрявічюс.

Усі учасники дебатів не раз повторювали, що незаконне переслідування та катування Тіграна Оганісяна та Микити Ханганова - лише один з численних злочинів Росії проти українських дітей. Одна з авторок резолюції, чеська депутатка від групи Європейської народної партії Міхаела Шойдрова, нагадала, що згідно з даними звіту ОБСЄ, з України до РФ було примусово вивезено близько 19500 тисяч дітей, де їх піддають "перевихованню" та незаконно всиновлюють. Вона закликала міжнародне товариство бути "більш активним і сміливим" у допомозі з пошуку і повернення українських дітей. Зокрема, за словами Шойдерової, з цією метою організація Червоного Хреста має використати свій "унікальний мандат, наданий їй Женевською конвенцією". "Ми повинні продовжувати захищати права дітей, бо не можемо залишити напризволяще найбільш вразливих жертв цієї війни", - заявила євродепутка.