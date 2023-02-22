За рік війни РФ здійснила понад 700 атак на медичні об'єкти

За рік агресії Росія здійснила щонайменше 707 атак на об'єкти медичної інфраструктури України, з 24 лютого до 31 грудня 2022 року в середньому фіксували дві атаки щодня проти системи охорони здоров'я, включно з бомбардуванням лікарень, катуваннями медиків і обстрілами автомобілів екстреної медичної допомоги. Відповідні дані наводяться в дослідженні "Лікарні під прицілом: як Росія протягом року знищувала систему охорони здоров'я України", оприлюдненому у середу, 22 лютого, організаціями eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Physicians for Human Rights, "Медійна ініціатива з прав людини" (МІПЛ) та "Український центр охорони здоров'я" (УЦОЗ), повідомдяє "Інтерфакс-Україна".

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Масштаби й жорстокість

Згідно зі документом, понад третину всіх зафіксованих у 2022 році атак на систему охорони здоров'я у світі було вчинено в Україні під час російського вторгнення. Водночас у звіті наголошується, що атаки з боку РФ, вчинені на українську систему охорони здоров'я в цей період, відзначаються масштабами та жорстокістю. Унаслідок скоєних агресором 292 атак в Україні було пошкоджено або зруйновано повністю 218 лікарень і амбулаторних закладів. Таким чином було пошкоджено кожен десятий український заклад охорони здоров'я. Найбільші руйнування зафіксовано у східному регіоні - у Харківській, Донецькій і Луганській областях, а також у Херсонській та Київській.

Дослідники також зафіксували, зокрема, 86 атак на медпрацівників, унаслідок яких було вбито щонайменше 62 медики та 52 поранено. "Багатьом іншим медикам погрожували, незаконно заарештовували, брали в заручники та змушували працювати під російською окупацією", - повідомляється у доповіді.

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Як повідомляється у пресрелізі УЦОЗ, це дослідження є детальним юридичним аналізом із розглядом механізмів притягнення до відповідальності за ці атаки через інструменти міжнародного кримінального права, національного законодавства України й універсальної юрисдикції. Крім того, у звіті представлено 10 детально описаних випадків атак військових сил Росії на медичні заклади, інфраструктуру охорони здоров'я та медпрацівників.