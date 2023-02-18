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Віцепрезидентка США Камала Харріс
Віцепрезидентка США Камала ХаррісФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

США звинуватили РФ у злочині проти людяності в Україні

Даниїл Сотников | Роман Губа
3 год. тому

Вашингтон офіційно встановив, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні, заявили віцепрезидентка США Камала Харріс і державний секретар Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Адміністрація президента США Джо Байдена та Державний департамент звинуватили Росію в скоєнні злочинів проти людяності під час війни проти України.

"Сполучені Штати офіційно встановили, що Росія скоїла злочини проти людяності", - заявила віцепрезидентка США Камала Харріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 18 лютого.

"І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини, та їхнім начальникам, які замішані у цих злочинах, ви будете притягнуті до відповідальності", - додала вона.

Харріс звинуватила російські війська у широкомасштабних та систематичних атаках на мирне населення в Україні, вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях та депортаціях. "Їхні дії - це напад на наші спільні цінності та нашу спільну людяність", - наголосила вона.

З заявою про воєнні злочини в Україні виступив і державний секретар США Ентоні Блінкен. "На основі ретельного аналізу закону та наявних фактів я встановив, що військовослужбовці російських військ та інші російські посадові особи скоїли злочини проти людяності в Україні", - зазначив він. "Ці злочини не можуть залишатися безкарними. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додав він.

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США вперше офіційно назвали дії РФ злочинами проти людяності

США вперше офіційно назвали дії Росії в Україні злочинами проти людяності. У березні 2022 року Держдеп заявив, що американська влада зібрала докази для звинувачення російських військовослужбовців у скоєнні воєнних злочинів. "Злочини проти людяності" виходять за ці рамки, пише видання Politico, наголошуючи, що це звинувачення відрізняється від поняття "геноциду".

"На відміну від геноциду, злочини проти людяності не обов'язково мають бути спрямовані проти конкретної групи. Натомість жертвою атаки може стати будь-яке цивільне населення, незалежно від його приналежності. Ще одна важлива відмінність полягає в тому, що у разі злочинів проти людяності немає потреби доводити наявність спільного конкретного наміру", - йдеться у визначенні на сайті Організації Об'єднаних Націй.

Злочини проти людяності офіційно не кодифіковані у спеціальному договорі міжнародного права, на відміну від геноциду та воєнних злочинів, зазначає організація, але заборона на такі злочини вважається "нормою міжнародного права, від якої не допускаються відступи та яка застосовується до всіх держав".

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