Польща визнала РФ державою спонсоркою тероризму

Польський Сейм підтримав резолюцію про визнання РФ країною, що вдається до терористичних методів. У документі йдеться, що РФ також відповідальна за Смоленську катастрофу, в якій загинув президент Лех Качинський.

Польський Сейм увечері середи, 14 грудня, ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, що підтримує тероризм та вдається до терористичних методів. Про це повідомляються на сайті парламенту Польщі.

Російська агресія проти України є "грубим порушенням" заборони Статуту ООН на застосування сили, а також "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України", йдеться у документі. У ньому сказано, що РФ систематично порушує права людини, "здійснює анексію територій інших держав, воєнні злочини та геноцид", а також "чинить ворожі економічні дії, зокрема, в енергетичній сфері".

Крім того, зазначається, що Росія відповідальна не лише за "звірячу та незаконну агресію проти України", а й за збиття літака МН17 у липні 2014 року та Смоленську катастрофу 2010 року, у якій загинули 96 людей, зокрема й польський президент Лех Качинський.

"Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені", - вважають польські парламентарі. Сейм також закликав міжнародну спільноту розробити механізм виплати Україні воєнних репарацій та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок війни.

Хто визнав РФ спонсоркою тероризму

Ще у травні Литва визнала Росію державою, яка підтримує тероризм, а в серпні Латвія назвала РФ спонсоркою тероризму.

В жовтні Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Після цього таке ж рішення ухвалили парламенти деяких держав-членів ЄС, зокрема Естонії та Чехії.

В листопаді парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу (НАТО) оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. Вже за два дні таке саме рішення ухвалив Європейський парламент.

25 листопада Палата представників парламенту Нідерландів також визнала Росію державою-спонсоркою тероризму.

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