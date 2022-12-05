У США вивчають можливість визнання РФ спонсоркою тероризму

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація Джо Байдена тісно співпрацює з Конгресом США задля пом'якшення можливих негативних наслідків у разі визнання Вашингтоном Росії державою-спонсоркою тероризму. Відповідну заяву Блінкен зробив у неділю, 4 грудня, 4 грудня у інтерв'ю CNN, передає сайт Держдепу . "Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, що допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням визначення "держава-спонсор тероризму", що, (...), має деякі непередбачувані наслідки", - сказав Блінкер у відповідь на запитання журналіста.

Раніше в США неохоче сприймали думку про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму через можливу загрозу зриву так званих "зернових угод", а також ризики для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Росія - один з ключових світових постачальників агропродукції та мінеральних добрив.

США готові збільшити тиск на РФ

Блінкен наголосив на готовності Сполучених Штатів в співпраці з партнерами посилювати санкційний тиск на Росію. "Ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії, безпрецедентний експортний контроль, і все це в координації з десятками країн", - пояснив очільник американського зовнішньополітичного відомства. Також у Вашингтоні постійно розглядають запровадження різноманітних додаткових заходів, щоб, "за необхідності, посилити тиск" на РФ, додав Блінкен.

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Крім того, держсекретар пояснив, що наслідки санкцій проти Росії є як негайними, так і зростають з часом. "Ми бачимо, що Росія не може замінити зброю, яку вона використовує, значною мірою через експортний контроль, який ми запровадили, тобто вони не можуть отримати складники, вони не можуть імпортувати обладнання. Бачимо руйнівний вплив санкцій на їхню економіку, який лише посилюється. А якщо, приміром, поглянути на зусилля Росії з модернізації своєї економіки, чи це енергетика, чи базова телекомунікаційна інфраструктура, чи оборонна й аерокосмічна галузі, з кожним днем, коли ці санкції діють, воли лягають на Росію дедалі важчим і важчим тягарем, а її спроможність вести такого роду війни (як проти України. - Ред.) стає дедалі слабшою і слабшою", - запевнив очільник Держдепу.

Нагадаємо, в вересні поточного року президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.