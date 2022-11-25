Парламент Нідерландів назвав Росію спонсоркою тероризму
Ольга Журавльова
1 год. тому
Більшість партій у нижній палаті парламенту визнала Росію державою-спонсором тероризму, але це не матиме для Нідерландів особливих наслідків.
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Палата представників (нижня палата) парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсоркою тероризму через війну РФ проти України. Російська армія "структурно та навмисно" завдає ударів по цивільних цілях в Україні, пояснюється в рішенні.
Як повідомила 24 листопада щоденна місцева газета Trouw, пропозицію депутата від "Зелених лівих" (GroenLinks) підтримала переважна більшість партій: "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), "Демократи 66" (D66), "Християнський Союз" (ChristenUnie), "Трудова партія" (PvdA) та "Християнсько-демократичний заклик" (CDA).
Більшість парламентських сил також закликали до максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
Водночас, як повідомило новинне агентство ANO, за словами міністра закордонних справ Вопке Гукстри, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Міністр додав, що хотів би подивитися, чи є підтримка такої ініціативи в інших країнах Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоби можна було спільно присвоїти Росії цей статус.