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Наслідки російської атаки по Києву, 23 листопада
Наслідки російської атаки по Києву, 23 листопадаФото: Jeff J Mitchell/Getty Images
КонфліктиНідерланди

Парламент Нідерландів назвав Росію спонсоркою тероризму

Ольга Журавльова
1 год. тому

Більшість партій у нижній палаті парламенту визнала Росію державою-спонсором тероризму, але це не матиме для Нідерландів особливих наслідків.

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Палата представників (нижня палата) парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсоркою тероризму через війну РФ проти України. Російська армія "структурно та навмисно" завдає ударів по цивільних цілях в Україні, пояснюється в рішенні.

Як повідомила 24 листопада щоденна місцева газета Trouw, пропозицію депутата від "Зелених лівих" (GroenLinks) підтримала переважна більшість партій: "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), "Демократи 66" (D66), "Християнський Союз" (ChristenUnie), "Трудова партія" (PvdA) та "Християнсько-демократичний заклик" (CDA).

Більшість парламентських сил також закликали до максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Водночас, як повідомило новинне агентство ANO, за словами міністра закордонних справ Вопке Гукстри, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Міністр додав, що хотів би подивитися, чи є підтримка такої ініціативи в інших країнах Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоби можна було спільно присвоїти Росії цей статус.

Хто визнав РФ державою-спонсором тероризму

Ще у травні Литва визнала Росію державою, яка підтримує тероризм, а в серпні Латвія назвала РФ спонсоркою тероризму.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Після цього таке ж рішення ухвалили парламенти деяких держав-членів ЄС, зокрема Польщі, Естонії та Чехії.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО оголосила РФ державою-терористкою та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо російської агресії. А 23 листопада рішення про визнання РФ спонсором тероризму ухвалив Європейський парламент.  

Україна чекає ухвалення подібного рішення від США.

Читайте також: Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

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Парламент Нідерландів назвав Росію спонсоркою тероризму

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