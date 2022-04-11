Смоленська катастрофа: польське слідство встановило причетність Москви

Спеціальна урядова комісія Польщі довела, що авіакатастрофа неподалік Смоленська 2010 року, у якій загинули президент Лех Качинський та ще 95 людей, стала результатом дій Москви. Про це йдеться в останньому звіті комісії, оприлюдненому в понеділок, 11 квітня.

"Причиною катастрофи 10 квітня 2010 року над Смоленськом став акт незаконного впливу російської сторони на літак Ту-154М делегації президента Польщі", - сказав голова комісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Антоній Мацеревич.

Вибух до зіткнення

За його словами, основним і беззаперечним доказом цього акту втручання був "вибух у лівому крилі" на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака. - Ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам. Після цього, як свідчать результати розслідування, стався черговий вибух, який "знищив цілий літак і вбив делегацію на чолі з президентом Лехом Качинським".

Слідство виявило сліди вибухівки - тротилу, гексогену, нітрогліцерину - на 190 елементах літака Ту-154. До того ж, деякі сліди вибухівки знайшли в місцях, які недоступні пасажирам або екіпажу. Крім того, залишки матеріалів вибухівки знайшли на фрагментах тіл загиблих.

Мацеревич заперечив будь-яку помилку з боку пілотів чи екіпажу літака. Раніше, згідно з доповідями польських і російських експертів з авіаційних інцидентів, йшлося, що катастрофа сталася на тлі густого туману через людську помилку. У зв'язку з новими подробицями трагедії попереднє розслідування катастрофи від 2011 року визнали недійсним.

Смоленська катастрофа

Президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія загинули внаслідок авіакатастрофи 10 квітня 2010 року. Вони разом ще з 94 членами делегації та екіпажем прямували в російський Смоленськ на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. Усі, хто перебував на борту, загинули.

Після трагедії РФ всіляко перешкоджала розслідуванню, ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації та переговорів пілотів. Досі Польщі не передали оригінал запису реєстраторів польоту, частини деталей літака і документи з військового аеродрому "Смоленськ-Північний".