РФ утримує понад 20 тисяч цивільних в заручниках - Лубінець

Втім, реальна цифра може значно збільшитись після звільнення окупованих Росією територій, прогнозує Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прогнозує, що після звільнення окупованих територій з'ясується, що Росія тримає у заручниках значно більше, ніж 20 тисяч цивільних громадян України. Про це він заявив на пресконференції в Києві у четвер, 4 травня, передає державна агенція "Укрінформ".

"За нашими приблизними оцінками, Російська Федерація тримає більш як 20 тисяч цивільних заручників. Ці дані я називаю на підставі звернень особисто до мене родичів, чиїх рідних та близьких затримали російські військові", - розповів Лубінець.

Реальна цифра більша - омбудсмен

Водночас, за його словами, реальна цифра більша. Лубінець пояснив це тим, що люди на тимчасово окупованих територіях не звертаються до Офісу уповноваженого, або "звертаються у маленькій кількості, бо навіть звернення до українського омбудсмана РФ розцінює як шпигунство".

"Після того, як ми повернемо всі українські території, цифра буде набагато більша", - сказав Лубінець.

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Україна повернула 142 цивільних

Він також зазначив, що у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими була створена окрема робоча група, яка опікується питаннями цивільних заручників. Загалом за час роботи штабу вдалося повернути в Україну 2279 громадян, серед них 142 – цивільні.

Лубінець також нагадав, що цього тижня почав працювати єдиний реєстр зниклих безвісти. За його словами, наповнення цього реєстру займе деякий час. "Інформація буде поступово передаватися від Національного інформаційного бюро, від різних органів, в тому числі розвідувальних, та інформація, яка була накопичена у нас. Вона вся фіксуватиметься в цьому реєстрі", - розповів він.

Водночас він заявив, що після передачі першого списку цивільних заручників російській омбудсменці Тетяні Москальковій у січні 2023 року справа не зрушила з місця. Список містив дані про дві тисяч людей.

"Список складався за критерієм віковим 65+. Люди, які мають суттєві хвороби. Після цього від РФ отримали запевнення, що вони цей список пропрацьовують. І на цьому все", - сказав Лубінець.

Станом на початок травня, через війну Росії проти України вважаються зниклими безвісти 23 760 людей, зазначає "Укрінформ".

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