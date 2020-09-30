 У Вірменії скасували воєнний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

У Вірменії скасували воєнний стан

Парламент Вірмеінії скасував воєнний стан, запроваджений в країні 27 вересня минулого року.

Засідання парламенту у Вірменії (архівне фото)

Засідання парламенту у Вірменії (архівне фото)

Парламент Вірменії в середу, 24 березня, скасував режим воєнного стану, який в країні було запроваджено через  бойові дії в Нагірному Карабасі, що почалися 27 вересня. Законодавча ініціатива двох опозиційних партій, представлених в парламенті - "Процвітаючої Вірменії" і "Світлої Вірменії" була схвалена і провладною більшістю - фракцією "Мій крок". За скасування режиму воєнного стану проголосували 118 депутатів, 1 проголосував проти, 1 - утримався.

Опозиція наполягала на скасуванні воєнного стану тричі, починаючи з 10 листопада, коли було підписано з Азербайджаном і Росією тристоронню заяву про припинення бойових дій. Проте влада щоразу зривали ініціативу опозиції, побоюючись, що вона вимагає скасування воєнного стану, щоб оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру.

Тим часом протягом усієї дії режиму воєнного стану  в країні тривали масові протести з вимогами відставки Нікола Пашиняна і його уряду. Перекривалися вулиці, проходили мітинги, ходи, організовувалися пікети, в тому числі і перед будівлями уряду, міноборони і служби національної безпеки, а на проспекті Баграмяна виросло наметове містечко, яке багато днів поспіль блокувало рух транспорту. І люди досі пікетують парламент.

На вибори - в мирних умовах

На думку опозиції, необхідність в режимі воєнного стану вичерпала себе, адже війна давно закінчилася. Зараз, коли є домовленість про проведення 20 червня позачергових виборів до парламенту, воєнний стан міг би серйозно обмежити права опозиції і демократію в країні, адже в таких умовах неможливо вести агітаційну кампанію, зустрічатися з виборцями, проводити вибори, вважають опозиційні парламентарії.

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Сам спікер парламенту Арарат Мірзоян вважає, що було б правильно, якби саме уряд ініціював скасування режиму, оскільки в країні вже оголошено дату позачергових виборів до парламенту. "Однак якщо вже є ініціатива опозиції, немає сенсу чекати рішення уряду", - сказав Мірзоян і закликав депутатів проголосувати за скасування воєнного стану.

"Скасування воєнного стану в Вірменії було неминучим, оскільки дійсно вичерпані причини, через які він був запроваджений", - вважає експерт Центру політичних і міжнародних досліджень Рубен Меграбян. Крім того, за його словами, режим воєнного стану міг перешкодити розвитку політичних процесів в країні, включно і з запланованими достроковими виборами до парламенту.

Дивитись відео 03:18

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    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

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    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Аудіо й відео до теми

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)  

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