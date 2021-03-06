 У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори 20 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

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Новини

У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори 20 червня

Прем'єр Вірменії заявив про досягнуту з опозицією домовленість щодо проведення позачергових парламентських виборів 20 червня.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у четвер, 18 березня, анонсував проведення позачергових парламентських виборів у країні 20 червня. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook за підсумками зустрічі з представниками опозиції.

"Сьогодні відбулася моя зустріч з керівником (опозиційної - Ред.) фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном. На зустрічі ми зафіксували, що найкращий вихід із внутрішньополітичної ситуації, що склалася, - це позачергові парламентські вибори", - написав Пашинян.

За його словами, позачергові вибори в Вірменії пройдуть 20 червня з огляду на обговорення з президентом Вірменії Арменом Саркісяном, представниками правлячої парламентської фракції "Мій крок" та керівником опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмоном Марукяном.

Водночас Марукян на своїй сторінці у Facebook написав, що сказав Пашиняну у телефонній розмові, що проведення виборів 20 червня для його партії є прийнятним.

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна.  У відповідь Пашинян заявив про спробу військового перевороту ,  і подав президенту клопотання про звільнення начальника Головного штабу збройних сил (ЗС) Вірменії Оніка Гаспаряна.

Як повідомлялося,  масові протести у Вірменії, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна, тривають ще з минулого року. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому загостренні збройного протистояння з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.

Пашинян категорично відкидав можливість своєї відставки на вимогу опозиції, але згодом заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають на п'ять років. 

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    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

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    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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