У Вірменії пройдуть позачергові парламентські вибори 20 червня

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у четвер, 18 березня, анонсував проведення позачергових парламентських виборів у країні 20 червня. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook за підсумками зустрічі з представниками опозиції.

"Сьогодні відбулася моя зустріч з керівником (опозиційної - Ред.) фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном. На зустрічі ми зафіксували, що найкращий вихід із внутрішньополітичної ситуації, що склалася, - це позачергові парламентські вибори", - написав Пашинян.

За його словами, позачергові вибори в Вірменії пройдуть 20 червня з огляду на обговорення з президентом Вірменії Арменом Саркісяном, представниками правлячої парламентської фракції "Мій крок" та керівником опозиційної парламентської фракції "Світла Вірменія" Едмоном Марукяном.

Водночас Марукян на своїй сторінці у Facebook написав, що сказав Пашиняну у телефонній розмові, що проведення виборів 20 червня для його партії є прийнятним.

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна. У відповідь Пашинян заявив про спробу військового перевороту , і подав президенту клопотання про звільнення начальника Головного штабу збройних сил (ЗС) Вірменії Оніка Гаспаряна.

Як повідомлялося, масові протести у Вірменії, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна, тривають ще з минулого року. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому загостренні збройного протистояння з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.

Пашинян категорично відкидав можливість своєї відставки на вимогу опозиції, але згодом заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають на п'ять років.

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