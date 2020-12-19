 У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем′єра Пашиняна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна

Протестувальники покладають на уряд Нікола Пашиняна відповідальність за поразку в війні за Нагірний Карабах та нинішню економічну кризу.

Під час мітингу в Єревані за відставку уряду Нікола Пашиняна

Під час мітингу в Єревані за відставку уряду Нікола Пашиняна

Десятки тисяч мітингарів зібралися у вівторок, 22 грудня, в центральній частині столиці Вірменії Єревана з вимогою відставки уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Як зазначає кореспондент інформагенції AFP, учасники акції вигукували гасла "Пашинян - зрадник" і "Вірменія без Нікола".

На думку учасників акції, організованої опозиційними силами, уряд Пашиняна несе пряму відповідальність за поразку Вірменії у війні проти Азербайджану за контроль над Нагірним Карабахом, а також нинішню економічну кризу. За оцінками кореспондента AFP, кількість учасників акції сягала 25 тисяч. Натомість інформагенція dpa повідомляє про близько 50 тисяч протестувальників, які приїхали в Єреван з усієї країни.

Учасники акції протесту вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна

Учасники акції протесту вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна

Антиурядова демонстрація проходила поблизу будівлі уряду в Єревані. Приміщення держустанов охоронялися численними загонами силовиків. Повідомлялося також про сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту. Опозиціонери закликали силовиків та армію приєднатися до мітингувальників. "Цей уряд більше нас не представляє, тож його рішення нелегітимні й він має піти", - заявив на мітингу опозиційний політик Ішхан Сагателян.

Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк

Тим часом опозиція повідомила про початок загальнонаціонального страйку в країні. За словами організаторів акції, страйк триватиме аж до відставки уряду Нікола Пашиняна. Опозиціонери запевняють, що до страйку приєдналися зокрема працівники столичного метрополітену ти низки інших організацій.

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Крім того, як повідомив кореспондент інформагенції "Інтерфакс", на площі Республіки в Єревані мітингарі встановили кілька наметів. Спочатку поліція намагалася перешкодити встановленню наметів, однак після втручання депутатів опозиційної парламентської фракції "Процвітаюча Вірменія" дозволила. Протестувальники оголосили про намір заночувати на ппощі та вранці наступного дня відновити акції протесту і страйк.

У Вірменії вже більше місяця не вщухають акції протесту після того, як прем'єр-міністр Пашинян погодив з президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним та Ільхамом Алієвим умови перемир'я в Нагірному Карабаху, згідно з якими під контроль Баку перейшли значні території, котрі раніше контролювала невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка".

Досі Пашинян рішуче відкидав можливість своєї відставки.

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  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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