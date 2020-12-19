У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна

Десятки тисяч мітингарів зібралися у вівторок, 22 грудня, в центральній частині столиці Вірменії Єревана з вимогою відставки уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Як зазначає кореспондент інформагенції AFP, учасники акції вигукували гасла "Пашинян - зрадник" і "Вірменія без Нікола".

На думку учасників акції, організованої опозиційними силами, уряд Пашиняна несе пряму відповідальність за поразку Вірменії у війні проти Азербайджану за контроль над Нагірним Карабахом, а також нинішню економічну кризу. За оцінками кореспондента AFP, кількість учасників акції сягала 25 тисяч. Натомість інформагенція dpa повідомляє про близько 50 тисяч протестувальників, які приїхали в Єреван з усієї країни.

Учасники акції протесту вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна

Антиурядова демонстрація проходила поблизу будівлі уряду в Єревані. Приміщення держустанов охоронялися численними загонами силовиків. Повідомлялося також про сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту. Опозиціонери закликали силовиків та армію приєднатися до мітингувальників. "Цей уряд більше нас не представляє, тож його рішення нелегітимні й він має піти", - заявив на мітингу опозиційний політик Ішхан Сагателян.

Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк

Тим часом опозиція повідомила про початок загальнонаціонального страйку в країні. За словами організаторів акції, страйк триватиме аж до відставки уряду Нікола Пашиняна. Опозиціонери запевняють, що до страйку приєдналися зокрема працівники столичного метрополітену ти низки інших організацій.

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Крім того, як повідомив кореспондент інформагенції "Інтерфакс", на площі Республіки в Єревані мітингарі встановили кілька наметів. Спочатку поліція намагалася перешкодити встановленню наметів, однак після втручання депутатів опозиційної парламентської фракції "Процвітаюча Вірменія" дозволила. Протестувальники оголосили про намір заночувати на ппощі та вранці наступного дня відновити акції протесту і страйк.

У Вірменії вже більше місяця не вщухають акції протесту після того, як прем'єр-міністр Пашинян погодив з президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним та Ільхамом Алієвим умови перемир'я в Нагірному Карабаху, згідно з якими під контроль Баку перейшли значні території, котрі раніше контролювала невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка".

Досі Пашинян рішуче відкидав можливість своєї відставки.

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