Азербайджан звинуватили в поновленні бойових дій у Нагірному Карабаху

Збройні сили Азербайджану відновили наступальні дії в Нагірному Карабаху, повідомляє в суботу, 12 грудня, пресслужба міністерства оборони Вірменії. "Азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд", - йдеться в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс".

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Підрозділи армії оборони невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" вживають відповідні дії для придушення активності азербайджанських сил, зазначає міноборони Вірменії. Раніше в суботу пресслужба міноборони невизнаної "НКР" повідомила, що азербайджанські військові минулої п'ятниці зробили спробу нападу на пост армії оборони "НКР". За даними "НКР", троє військовослужбовців отримали поранення.

Вірменія чекає на реакцію миротворців РФ

Після повідомлення вірменського міноборони прессекретарка глави вірменського уряду Мане Геворкян заявила, що Єреван поінформував російських військових про ситуацію в Нагірному Карабаху, і миротворці повинні відреагувати на дії збройних сил Азербайджану.

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"Наступальні дії азербайджанських сил у напрямку сіл Старий Таглар і Хцаберд у першу чергу заслуговують на реакцію миротворців РФ. Керівництво миротворців повністю поінформоване про події, що відбуваються з ранку", - написала Геворкян на своїй сторінці у Facebook.

Росія підтверджує факт порушення режиму припинення вогню

У свою чергу, міністерство оборони РФ заявило про перший випадок порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху після завершення бойових дій і початку російської миротворчої операції. "На двадцяти трьох спостережних постах російськими миротворцями ведеться цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню. 11 грудня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню в Гадрутському районі", - вказується в опублікованому в суботу, 12 грудня, бюлетені міноборони Росії.

Азербайджан заявив про провокацію

Тим часом міністерство оборони Азербайджану заявило, що режим припинення вогню в регіоні порушили вірменські військові. Азербайджанські ж військові "вжили адекватних заходів у відповідь" на провокацію. За даними міноборони, на даний момент сторони дотримуються режиму припинення вогню.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій.

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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.