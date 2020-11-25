 Азербайджан звинуватили в поновленні бойових дій у Нагірному Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

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Новини

Азербайджан звинуватили в поновленні бойових дій у Нагірному Карабаху

Міністерства оборони Вірменії і "НКР" стверджують, що збройні сили Азербайджану відновили наступальні дії у Нагірному Карабаху.

Російські миротворці в Нагірному Карабаху

Російські миротворці в Нагірному Карабаху

Збройні сили Азербайджану відновили наступальні дії в Нагірному Карабаху, повідомляє в суботу, 12 грудня, пресслужба міністерства оборони Вірменії. "Азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд", - йдеться в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс".

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Підрозділи армії оборони невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" вживають відповідні дії для придушення активності азербайджанських сил, зазначає міноборони Вірменії. Раніше в суботу пресслужба міноборони невизнаної "НКР" повідомила, що азербайджанські військові минулої п'ятниці зробили спробу нападу на пост армії оборони "НКР". За даними "НКР", троє військовослужбовців отримали поранення.

Вірменія чекає на реакцію миротворців РФ

Після повідомлення вірменського міноборони прессекретарка глави вірменського уряду Мане Геворкян заявила, що Єреван поінформував російських військових про ситуацію в Нагірному Карабаху, і миротворці повинні відреагувати на дії збройних сил Азербайджану.

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"Наступальні дії азербайджанських сил у напрямку сіл Старий Таглар і Хцаберд у першу чергу заслуговують на реакцію миротворців РФ. Керівництво миротворців повністю поінформоване про події, що відбуваються з ранку", - написала Геворкян на своїй сторінці у Facebook.

Росія підтверджує факт порушення режиму припинення вогню 

У свою чергу, міністерство оборони РФ заявило про перший випадок порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху після завершення бойових дій і початку російської миротворчої операції. "На двадцяти трьох спостережних постах російськими миротворцями ведеться цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню. 11 грудня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню в Гадрутському районі", - вказується в опублікованому в суботу, 12 грудня, бюлетені міноборони Росії.

Азербайджан заявив про провокацію

Тим часом міністерство оборони Азербайджану заявило, що режим припинення вогню в регіоні порушили вірменські військові. Азербайджанські ж військові "вжили адекватних заходів у відповідь" на провокацію. За даними міноборони, на даний момент сторони дотримуються режиму припинення вогню.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій.

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Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

 

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