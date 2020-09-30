 Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Новини

Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії

Головний штаб збройних сил Вірменії вимагає відставки прем'єра Нікола Пашиняна та уряду країни. У свою чергу, Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у четвер, 25 лютого, заявив про спробу військового перевороту в країні. "Я розцінюю заяву головного штабу збройних сил як спробу військового перевороту. Запрошую усіх наших прибічників зараз на площу Республіки. Незабаром звернуся до громадськості в прямому ефірі", - написав Пашинян на своїй сторінці у Facebook. Згодом він оголосив про звільнення очільника головного штабу Оніка Гаспаряна.

Раніше того ж дня головний штаб збройних сил Вірменії зажадав відставки прем'єра Пашиняна і уряду республіки. "Головний штаб збройних сил Вірменії висловлює свій рішучий протест через звільнення з посади першого заступника начальника ГШ ЗС Тирана Хачатряна з недалекоглядних і необґрунтованих причин, що було здійснено без урахування національних і державних інтересів Вірменії, ґрунтуючись лише на особистих і амбітних почуттях. Це рішення у важких для країни умовах є антидержавним і безвідповідальним", - йдеться в заяві, передає агенція "Інтерфакс".

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У ній також зазначено, що прем'єр Вірменії та уряд "більше не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації". "ЗС Вірменії тривалий час терпіли "атаки" влади щодо дискредитації ЗС, проте все має свої межі. В нинішніх умовах ЗС Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра та уряду, водночас попереджають уникати застосування сили проти народу, чиї сини загинули, захищаючи батьківщину", - зазначили військові.

Заяву підписав начальник головного штабу збройних сил Вірменії генерал-полковник Онік Гаспарян, його заступники, командувачі армійських корпусів і високопоставлені військові.

Раніше президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про звільнення Тирана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу збройних сил Вірменії. Як повідомила пресслужба президента, указ про звільнення підписано за пропозицією прем'єра Нікола Пашиняна. 

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