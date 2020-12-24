Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році

Нікол Пашинян запросив політичні сили до консультацій щодо проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів. Він запевнив, що готовий залишити посаду, але тільки в результаті виборів.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році. Про це він написав у п'ятницю, 25 грудня, на своїй Facebook-сторінці.
"Запрошую парламентські й зацікавлені позапарламентські сили на консультації з питання проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів", - написав Пашинян, цитує інформагенція "Інтерфакс".
За його словами, очевидно, що дії опозиції з вимогою його відставки не отримали підтримки народу. "Опозиція мала всі можливості для генерації народної підтримки навколо своєї вимоги (…), мала широкі можливості для організації мітингів і акцій протесту, але не змогла не тільки забезпечити народну підтримку, але і кількість їхніх прибічників досягла мінімуму, вуличні процеси ослабли", - переконаний вірменський прем'єр. Говорячи про дії свого уряду під час вуличних протестів, він наголосив: "Ніхто не може сказати, що ми утримували владу шляхом застосування грубої сили".
Водночас Пашинян запевнив, що готовий "відповісти перед народом". "Я не чіпляюся за крісло прем'єра, але й не можу виявити недбале ставлення до довіреної мені народом влади, посади прем'єра. Долю цієї посади і подальшого політичного лідерства повинен вирішити народ своїм вільним волевиявленням. Я, як прем'єр-міністр, вважаю себе гарантом вільного виявлення цієї волі ", - зазначив Пашинян.
Він зазначив, що готовий в результаті рішення народу залишити посаду прем'єр-міністра. "Готовий залишити пост прем'єра тільки рішенням народу. Також готовий у разі підтвердження довіри народу в подальшому продовжити лідерство Вірменії у цей складний період. Існує єдиний варіант отримання відповідей на всі ці питання - проведення позачергових парламентських виборів", - заявив прем'єр Вірменії.
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Нагадаємо, у Вірменії вже понад місяць тривають масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому збройному протистоянні з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.
Досі Пашинян категорично відкидав можливість своєї відставки на вимогу опозиції.
Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають на п'ять років.
Президент Вірменії прийняв відставку очільників трьох міністерств. Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю".