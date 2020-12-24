Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році. Про це він написав у п'ятницю, 25 грудня, на своїй Facebook-сторінці.

"Запрошую парламентські й зацікавлені позапарламентські сили на консультації з питання проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів", - написав Пашинян, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За його словами, очевидно, що дії опозиції з вимогою його відставки не отримали підтримки народу. "Опозиція мала всі можливості для генерації народної підтримки навколо своєї вимоги (…), мала широкі можливості для організації мітингів і акцій протесту, але не змогла не тільки забезпечити народну підтримку, але і кількість їхніх прибічників досягла мінімуму, вуличні процеси ослабли", - переконаний вірменський прем'єр. Говорячи про дії свого уряду під час вуличних протестів, він наголосив: "Ніхто не може сказати, що ми утримували владу шляхом застосування грубої сили".

"Не чіпляюся за крісло прем'єра"

Водночас Пашинян запевнив, що готовий "відповісти перед народом". "Я не чіпляюся за крісло прем'єра, але й не можу виявити недбале ставлення до довіреної мені народом влади, посади прем'єра. Долю цієї посади і подальшого політичного лідерства повинен вирішити народ своїм вільним волевиявленням. Я, як прем'єр-міністр, вважаю себе гарантом вільного виявлення цієї волі ", - зазначив Пашинян.

Він зазначив, що готовий в результаті рішення народу залишити посаду прем'єр-міністра. "Готовий залишити пост прем'єра тільки рішенням народу. Також готовий у разі підтвердження довіри народу в подальшому продовжити лідерство Вірменії у цей складний період. Існує єдиний варіант отримання відповідей на всі ці питання - проведення позачергових парламентських виборів", - заявив прем'єр Вірменії.

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Нагадаємо, у Вірменії вже понад місяць тривають масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому збройному протистоянні з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.

Досі Пашинян категорично відкидав можливість своєї відставки на вимогу опозиції.

Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають на п'ять років.