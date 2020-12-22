 У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Новини

У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих

У столиці Вірменії під час антиурядової акції виникли сутички демонстрантів з поліцією, затримано до 70 людей. Мітингарі вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна.

Учасники акції протесту в Єревані

Учасники акції протесту в Єревані, котрі вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна

У столиці Вірменії Єревані під час антиурядової акції в четвер, 24 грудня, виникли сутички між мітингувальниками та поліцією. Як повідомили в пресслужбі місцевої поліції, під час заворушень було затримано близько 70 осіб. Чимало людей отримали ушкодження.

Акція протесту проходила в Єревані на площі Республіки перед будівлею уряду. Сотні її учасників раніше цього дня перекрили перехрестя кількох вулиць у центрі Єревана, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Мітингарі вигукували: "Пашинян - зрадник" та "Зрадника геть!", передає кореспондент інформагентства dpa.

Демонстранти намагалися також перешкодити руху кортежу Пашиняна і міністрів, які раніше брали участь в засіданні уряду країни. Натомість численні поліцейські спробували відтіснити мітингувальників з проїжджої частини. Учасники акції чинили опір, в результаті почалися сутички, повідомляє кореспондент агенції "Інтерфакс".

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Напередодні опозиція Вірменії закликала громадян країни в четвер о 10-ій годині заблокувати будівлю уряду з усіх боків. Загони поліції з самого ранку оточили будівлю уряду кордоном у кілька рядів.

Кордони поліції оточили будівлю уряду

Кордони поліції оточили будівлю уряду

Хода до будівлі Генпрокуратури

Мітингувальники, які вимагають відставки Пашиняна, в четвер провели ходу до будівлі Генеральної прокуратури. Представник партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявив, що після ходи демонстранти повернуться до будівлі уряду, де почнуть безстрокову сидячу акцію протесту. Перед ходою учасники акції закидали будівлю уряду яйцями.

Також цього дня у центрі Єревана пройшла акція громадянської непокори. У рамках цієї акції водії перекрили автомобілями проспект Баграмяна. Її учасники стверджували, що прагнуть дізнатися, скільки саме вірменських військових перебувають нині в полоні в Азербайджані. Вони закликали батьків полонених і зниклих безвісти приєднатися до них. "Хочемо знати, скільки полонених вірмен натепер є в Азербайджані. Які дії робляться щодо їхнього повернення", - розповів кореспонденту "Інтерфаксу" один з учасників акції, який представився родичем зниклого безвісти в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у Вірменії вже понад місяць не вщухають акції протесту після того, як прем'єр-міністр Пашинян погодив з президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним та Ільхамом Алієвим умови перемир'я в Нагірному Карабаху, згідно з якими під контроль Баку перейшли значні території, котрі раніше контролювала невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка".

Досі Пашинян рішуче відкидав можливість своєї відставки.

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  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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