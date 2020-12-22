У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих

У столиці Вірменії Єревані під час антиурядової акції в четвер, 24 грудня, виникли сутички між мітингувальниками та поліцією. Як повідомили в пресслужбі місцевої поліції, під час заворушень було затримано близько 70 осіб. Чимало людей отримали ушкодження.

Акція протесту проходила в Єревані на площі Республіки перед будівлею уряду. Сотні її учасників раніше цього дня перекрили перехрестя кількох вулиць у центрі Єревана, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Мітингарі вигукували: "Пашинян - зрадник" та "Зрадника геть!", передає кореспондент інформагентства dpa.

Демонстранти намагалися також перешкодити руху кортежу Пашиняна і міністрів, які раніше брали участь в засіданні уряду країни. Натомість численні поліцейські спробували відтіснити мітингувальників з проїжджої частини. Учасники акції чинили опір, в результаті почалися сутички, повідомляє кореспондент агенції "Інтерфакс".

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Напередодні опозиція Вірменії закликала громадян країни в четвер о 10-ій годині заблокувати будівлю уряду з усіх боків. Загони поліції з самого ранку оточили будівлю уряду кордоном у кілька рядів.

Кордони поліції оточили будівлю уряду

Хода до будівлі Генпрокуратури

Мітингувальники, які вимагають відставки Пашиняна, в четвер провели ходу до будівлі Генеральної прокуратури. Представник партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявив, що після ходи демонстранти повернуться до будівлі уряду, де почнуть безстрокову сидячу акцію протесту. Перед ходою учасники акції закидали будівлю уряду яйцями.

Також цього дня у центрі Єревана пройшла акція громадянської непокори. У рамках цієї акції водії перекрили автомобілями проспект Баграмяна. Її учасники стверджували, що прагнуть дізнатися, скільки саме вірменських військових перебувають нині в полоні в Азербайджані. Вони закликали батьків полонених і зниклих безвісти приєднатися до них. "Хочемо знати, скільки полонених вірмен натепер є в Азербайджані. Які дії робляться щодо їхнього повернення", - розповів кореспонденту "Інтерфаксу" один з учасників акції, який представився родичем зниклого безвісти в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у Вірменії вже понад місяць не вщухають акції протесту після того, як прем'єр-міністр Пашинян погодив з президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним та Ільхамом Алієвим умови перемир'я в Нагірному Карабаху, згідно з якими під контроль Баку перейшли значні території, котрі раніше контролювала невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка".

Досі Пашинян рішуче відкидав можливість своєї відставки.

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