 У Вірменії звільнили з посад кількох міністрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

У Вірменії звільнили з посад кількох міністрів

Президент Вірменії прийняв відставку очільників трьох міністерств. Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю".

Ексміністр оборони Вірменії Давид Тоноян

Ексміністр оборони Вірменії Давид Тоноян

Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян у п'ятницю, 20 листопада, оголосив про свою відставку. Він наголосив, що підбивати підсумок його діяльності на посту "недоречно" через загострення конфлікту в Нагірному Карабаху, а також вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю". "Я не вважаю своє служіння народу завершеним", - йдеться в заяві ексміністра на сайті оборонного відомства.

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Президент Вірменії Армен Саркісян прийняв відставку глави оборонного відомства та підписав указ про звільнення його з посади. Наступником Тонояна призначений Вагаршак Арутюнян, який вже очолював міноборони у 1999-2000 роках. Пізніше у цей дань стало відомо про відставку міністра праці та соціальних питань Зару Батояна, а також глави міністерства надзвичайних ситуацій Вірменії Фелікса Цолакяна. Мінпраці очолив Месроп Аракелян, а МНС - Андранік Пілоян.

Загострення у Нагірному Карабаху і політична криза у Вірменії

Як повідомлялось, конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій. Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 10 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

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Ця угода передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

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Угода спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи в столиці Вірменії Єревані. Учасники акції звинувачували уряд Нікола Пашиняна в "зраді" інтересів Вірменії. У країні сприймають цю домовленість як капітуляцію. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку.

ЄС назвав припинення боїв "першим кроком"

Євросоюз привітав припинення боїв у Нагірному Карабаху та довкола цього регіону, але назвав його лише першим кроком до врегулювання конфлікту. 

ЄС закликав "усі сторони" "суворо" дотримуватися припинення вогню, досягнутого між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії. "Припинення боїв - лише перший крок до завершення тривалого конфлікту довкола Нагірного Карабаху. ЄС вважає, що слід поновити зусилля для досягнення всеохопного та стійкого врегулювання конфлікту шляхом переговорів, включно і в питанні статусу Нагірного Карабаху", - наголошувалося у заяві.

Нагадаємо, Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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