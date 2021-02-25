 У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна

У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.

У Єревані не вщухають мітинги прихильників і противників чинного прем'єра Нікола Пашиняна

У Єревані не вщухають мітинги прихильників і противників чинного прем'єра Нікола Пашиняна

В Єревані відбулись мітинги, скликані прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та лідерами опозиції. Кілька тисяч людей на заклик глави уряду у понеділок, 1 березня, рушили центром вірменської столиці. Потім вони зібралися на одній з центральних площ, де вшанували пам'ять загиблих 1 березня 2008 року демонстрантів і поліцейських.

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Між тим прем'єр-міністр Вірменії оголосив про намір провести референдум про перехід від парламентської до напівпрезидентської форми правління. "У жовтні ми маємо намір провести референдум, в результаті якого ухвалимо або нову конституцію, або поправки, якими перейдемо від парламентської до напівпрезидентської форми правління", - сказав Пашинян на мітингу своїх прихильників на площі Республіки в центрі Єревана. За його словами, нова форма правління гарантуватиме стабільність у країні і виключить надалі "формування внутрішньополітичних криз".

Опозиція заявила, що не піде до відставки Пашиняна

Водночас у центрі Єревана проходив і мітинг опозиції. Противники чинного прем'єра заявили, що звільнять проспект Баграмяна, на якій розташовані будівлі парламенту та резиденція президента і який перекритий з 25 лютого, тільки після відставки Пашиняна. "В результаті наших послідовних, виважених дій ми усунемо його від влади. Продовжуємо стояти тут. Звільнимо проспект Баграмяна тільки в разі відходу Пашиняна і диктуватимемо політичний порядок звідси", - наводить слова координатора опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхана Сагателяна агенція "Інтерфакс".

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Колишній очільник генерального штабу збройних сил Вірменії Юрій Хачатуров на мітингу опозиції зазначив, що позицію генштабу підтримує вся армія від генералів до рядових солдатів і контрактників.

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

На наступний день в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить Конституції країни, заявив президент.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 05:20

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