У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна

В Єревані відбулись мітинги, скликані прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та лідерами опозиції. Кілька тисяч людей на заклик глави уряду у понеділок, 1 березня, рушили центром вірменської столиці. Потім вони зібралися на одній з центральних площ, де вшанували пам'ять загиблих 1 березня 2008 року демонстрантів і поліцейських.

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Між тим прем'єр-міністр Вірменії оголосив про намір провести референдум про перехід від парламентської до напівпрезидентської форми правління. "У жовтні ми маємо намір провести референдум, в результаті якого ухвалимо або нову конституцію, або поправки, якими перейдемо від парламентської до напівпрезидентської форми правління", - сказав Пашинян на мітингу своїх прихильників на площі Республіки в центрі Єревана. За його словами, нова форма правління гарантуватиме стабільність у країні і виключить надалі "формування внутрішньополітичних криз".

Опозиція заявила, що не піде до відставки Пашиняна

Водночас у центрі Єревана проходив і мітинг опозиції. Противники чинного прем'єра заявили, що звільнять проспект Баграмяна, на якій розташовані будівлі парламенту та резиденція президента і який перекритий з 25 лютого, тільки після відставки Пашиняна. "В результаті наших послідовних, виважених дій ми усунемо його від влади. Продовжуємо стояти тут. Звільнимо проспект Баграмяна тільки в разі відходу Пашиняна і диктуватимемо політичний порядок звідси", - наводить слова координатора опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхана Сагателяна агенція "Інтерфакс".

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Колишній очільник генерального штабу збройних сил Вірменії Юрій Хачатуров на мітингу опозиції зазначив, що позицію генштабу підтримує вся армія від генералів до рядових солдатів і контрактників.

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

На наступний день в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить Конституції країни, заявив президент.