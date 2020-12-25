 У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна

Представники кількох опозиційних партій Вірменії відкинули пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо дострокових виборів та вимагають його негайної відставки.

Учасники антиурядової акції в Єревані

Учасники антиурядової акції в Єревані, організованої опозицією, 22 грудня

Кілька опозиційних політичних партій Вірменії, котрі організували масові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, відкидають запропонований головою уряду сценарій проведення дострокових парламентських виборів. Про це в суботу, 26 грудня, повідомили представники цих опозиційних сил.

Зокрема, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян назвав відставку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна неминучістю, а можливість позачергових виборів без відставки - неприйнятною. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Політичний труп (Нікол Пашинян - Ред.) шукає шляхи порятунку, знову прикриваючись народом, знову намагається обдурити і ввести його в оману. Твоя політична смерть - уже реальність, а відхід - неминучий", - написав опозиційний політик, цитує інформагенція "Інтерфакс". На переконання Сагателяна, Пашинян намагається за допомогою адміністративних ресурсів організувати позачергові вибори. "Цей варіант - неприйнятний. Є один шлях - треба прибрати зрадника, після чого вірменському народу буде надана можливість провести вільні, справедливі, прозорі та конкуренті вибори", - зазначив Сагателян.

Пашинян "не має альтернативи"

Представник очолюваної ексдиректором Служби національної безпеки Артуром Ванецяном опозиційної партії "Вітчизна" Арсен Бабаян написав на своїй Facebook-сторінці, що "опозиція досягла першого серйозного успіху, оскільки людина, яка узурпувала крісло прем'єра, зрозуміла, що її відхід не має альтернативи".

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"Рух з порятунку батьківщини" (блок з 17 опозиційних партій - Ред.) має працювати, щоб усунути Пашиняна від влади якомога швидше. Проведенням позачергових виборів він має намір створити умови для свого репродукування шляхом фальсифікацій", - зазначив Бабаян.

Водночас представник очолюваної експрезидентом Вірменії Сержем Саргсяном Республіканської партії Армен Ашотян написав на своїй Facebook-сторінці, що "вибори - це інструмент влади".

"Якщо "Рух з порятунку батьківщини", маючи стільки організаційних проблем, досяг того, що Пашинян під тиском уже готовий піти на вибори за власним сценарієм, то що буде, якщо нарешті рух застосує весь свій інтелектуальний, організаційний і людський ресурс", - зазначив Ашотян. За його словами, Пашинян бажає "руками народу очиститися від ярлика зрадника".

Пропозиція Пашиняна

Нагадаємо, напередодні Нікол Пашинян запропонував розпочати консультації щодо можливості проведення 2021 року позачергових парламентських виборів. До участі в цих консультаціях він запросив як представлені у парламенті партії, так і ті політсили, котрих натепер немає у законодавчому органі країни.

Водночас він категорично відкинув можливість власної відставки без проведення виборів, визнавши лише, що готовий у результаті рішення народу залишити посаду прем'єр-міністра.

У Вірменії вже понад місяць тривають масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому збройному протистоянні з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.

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Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають на п'ять років.

  • Протести в Єревані

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    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

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    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

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    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих

У столиці Вірменії під час антиурядової акції виникли сутички демонстрантів з поліцією, затримано до 70 людей. Мітингарі вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна.  

Вірменська опозиція вимагає відставки Пашиняна у найближчі дні

Опозиція дала прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну час до 8 грудня, щоб піти у відставку. Опозиціонери запевняють, що гарантують Пашиняну фізичну безпеку.  

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