Криза у Єревані: ЄС нагадав вірменським військовим про нейтралітет

На тлі кризи у Вірменії Євросоюз нагадав збройним силам Вірменії, що вони, згідно з конституцією країни, "повинні зберігати нейтралітет у політичних питаннях та перебувати під цивільним контролем". Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій у четвер, 25 лютого.

У заяві Брюссель також закликає Єреван до "мирного врегулювання політичних розбіжностей" і "суворого дотримання принципів і процесів парламентської демократії".

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У заяві підкреслюється, що ЄС пильно стежить за розвитком ситуації у Вірменії і закликає сторони уникати будь-яких висловлювань або дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості.

Що відбувається у Вірменії

Ситуація у Вірменії різко загострилася 25 лютого після того, як головний штаб збройних сил (ЗС) країни виступив із заявою з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і уряду.

Напередодні президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про звільнення Тирана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії. Як повідомила пресслужба президента, указ про звільнення підписаний за пропозицією Пашиняна. Раніше Хачатрян поставив під сумнів заяви Пашиняна про неефективність російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" під час бойових дій у Нагірному Карабасі.

Вимогу військових про відставку прем'єра і уряду сам Пашинян розцінив як "спробу військового перевороту" і заявив про звільнення з посади ще й начальника головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна, який підтримав вимогу відставки.

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Тим часом в адміністрації президента Вірменії Армена Саркісяна, який має підписати відповідний указ, заявили, що на прийняття рішення щодо звільнення Гаспаряна у президента є три дні. Там також окремо наголосили, що ніхто не повинен втягувати президента у внутрішньополітичні процеси в умовах режиму воєнного стану.

"Неприпустимі спроби тиску на президента. Президент не виступає за кого б то не було, а керується інтересами держави і народу. Президент заявляє про важливість стабільності і атмосфери терпимості, впевнений, що проблеми повинні бути вирішені шляхом діалогу, а не протистояння. Президент вважає пріоритетним на даний момент зниження рівня напруженості в країні", - зазначили в пресслужбі президента Вірменії, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Опозиція встановлює намети в Єревані

Тим часом вірменська опозиція встановила намети на центральному проспекті Баграмяна в Єревані. Сам проспект перекритий сміттєвими баками і лавками. Опозиція має намір домогтися проведення засідання парламенту Вірменії для обговорення питання щодо імпічменту прем'єра країни Нікола Пашиняна.

Раніше цього дня Пашинян заявив про припинення ходи своїх прихильників Єреваном, на яку він закликав їх раніше, і з такою ж пропозицією звернувся до опозиції.

"Ми припиняємо нашу акцію і пропонуємо опозиції також припинити свою акцію. Запрошуємо їх на обговорення питання подальших дій. Але всі рішення повинні прийматися з урахуванням думки народу", - сказав Пашинян, звертаючись до своїх прихильників.

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