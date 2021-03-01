Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра

Опозиція Вірменії відповіла відмовою на пропозицію прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна провести позачергові парламентські вибори для врегулювання політичної кризи в країн. "Ми не згодні на їх проведення, якщо Пашинян перебуватиме при владі", - заявив у середу, 3 березня, кандидат опозиції на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян перед учасниками мітингу в Єревані.

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За словами Манукяна, після відставки Пашиняна необхідно сформувати тимчасовий уряд і лише потім призначити протягом року позачергові вибори. "Ми побачили, як він із залученням адміністративного ресурсу зібрав мітинг, привів 15 тисяч осіб з областей, ми побачили, як він вів війну, і ми не хочемо, щоб він точно так же провів вибори", - додав один з лідерів вірменської опозиції, який зібрав на базі 17 партій "Рух з порятунку Батьківщини".

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

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На наступний день в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить Конституції країни, заявив президент.

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