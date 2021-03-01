 Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

Опозиція Вірменії не погодилася на дострокові вибори без відставки прем'єра

Один з лідерів вірменської опозиції Вазген Манукян заявив про згоду на дострокові вибори тільки після відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Опозиція Вірменії відповіла відмовою на пропозицію прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна провести позачергові парламентські вибори для врегулювання політичної кризи в країн. "Ми не згодні на їх проведення, якщо Пашинян перебуватиме при владі", - заявив у середу, 3 березня, кандидат опозиції на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян перед учасниками мітингу в Єревані. 

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За словами Манукяна, після відставки Пашиняна необхідно сформувати тимчасовий уряд і лише потім призначити протягом року позачергові вибори. "Ми побачили, як він із залученням адміністративного ресурсу зібрав мітинг, привів 15 тисяч осіб з областей, ми побачили, як він вів війну, і ми не хочемо, щоб він точно так же провів вибори", - додав один з лідерів вірменської опозиції, який зібрав на базі 17 партій "Рух з порятунку Батьківщини".

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна, який звільнив заступника начальника генштабу Тирана Хачатряна. Заяву, у якій стверджується, що прем'єр відтепер не в змозі забезпечити безпеку країни, підписали близько 40 генералів і вищих офіцерів армії. У відповідь Пашинян заявив про військовий переворот і закликав прихильників виходити на вулиці.

Читайте також: Криза у Єревані: ЄС нагадав вірменським військовим про нейтралітет

На наступний день в Єревані почалися антиурядові акції протесту, перед будівлею парламенту розташували наметове містечко і заблокували рух на прилеглому проспекті Баграмяна.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав політичні сили в країні до терпимості та солідарності і виступив з пропозицією організувати обговорення для пошуку шляхів виходу з внутрішньополітичної кризи. Він відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил Оніка Гаспаряна, що вимагає Пашинян. Проєкт указу про відставку Гаспаряна суперечить Конституції країни, заявив президент.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 01:25

У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020)

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У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.

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Ситуація у Вірменії різко загострилася після того, як головний штаб збройних сил країни оприлюднив заяву з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і уряду.

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