Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив готовність Брюсселя надати Вірменії фінансову допомогу на суму 2,6 мільярда євро. Ці кошти повинні бути спрямовані на розвиток інфраструктури і демократичних реформ, заявив Мішель в Єревані після зустрічі з виконувачем обов'язків прем'єра Вірменії Ніколом Пашиняном у суботу, 17 липня.

Мішель також висловився на підтримку міжнародних зусиль з врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту, зазначивши, що тут ЄС сприяє роботі Мінської групи ОБСЄ. Євросоюз має намір розширити свою роботу в регіоні, активніше беручи участь у вирішенні нагальних проблем, підкреслив голова Європейської Ради, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Затримання протестувальників в Єревані

У той же день в Єревані поліція затримала 16 учасників опозиційної партії "Дашнакцутюн", які готували акцію протесту біля будинку уряду, де проходили переговори Мішеля і Пашиняна.

Напередодні представники "Дашнакцутюн" організували акцію протесту проти візиту Мішеля в Єреван, стверджуючи, що "Європа намагається купити Вірменію і нав'язати свій порядок".

Стрілянина на кордоні

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що ввечері 16 липня та в ніч на 17 липня, а також вранці цього дня позиції азербайджанської армії обстріляли з вірменського боку на всій протяжності державного кордону. Азербайджанська сторона заявила, що відкрила вогонь у відповідь. При цьому постраждалих немає.

Напередодні пресслужба міноборони Вірменії своєю чергою заявляла про обстріл вірменських позицій азербайджанськими військовими, в результаті якого також ніхто не постраждав. Ця інформація не мала підтвердження з незалежних джерел, зазначає інформагенція dpa.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій. Жертвами боїв тоді стали понад 6 тисяч людей.

За підсумками перемир'я, укладеного в листопаді 2020 року, Азербайджан знову отримав доступ до територій в регіоні Нагірного Карабаху, які до цього займала Вірменія.

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