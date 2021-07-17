Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Міністерство оборони Вірменії заявило, що у ніч на середу, 28 липня, на північно-східному відрізку кордону з Азербайджаном почалися зіткнення. Єреван звинуватив Баку в провокації. "Вся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану", - наголошується в повідомленні вірменської сторони.

У Баку своєю чергою заявили про провокації з боку збройних сил Вірменії. При обстрілі на території Кельбаджарського району двоє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення, стверджує міноборони Азербайджану. Баку покладає на Єреван відповідальність за ескалацію напруженості на кордоні.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій. Жертвами зіткнень тоді стали понад 6 тисяч осіб.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану та Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в спірному регіоні з 10 листопада. Це викликало масові протести в Єревані з критикою глави уряду.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є Росія, Франція і США.

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