 ″Всіх на всіх″: Баку і Єреван обмінялися військовополоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

"Всіх на всіх": Баку і Єреван обмінялися військовополоненими

Вірменія віддала 12 полонених Азербайджану, отримавши натомість 44 людини. Цей обмін був за принципом "всіх на всіх".

Вірменські солдати у Нагірному Карабаху

Вірменські солдати у Нагірному Карабаху

Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх", повідомив ввечері у понеділок, 14 грудня, командувач російських миротворців у Нагірному Карабаху генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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За словами Мурадова, російським військовим літаком у Баку були доправлені та передані представникам азербайджанських компетентних органів 12 осіб. "Азербайджанською стороною повернуті 44 людини, які прибули зі мною на аеродром Еребуні", - зазначив Мурадов, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Він додав, що цей обмін військовополоненими провели згідно із тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада.

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Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

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    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

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