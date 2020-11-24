 Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Новини

Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про масштабні плани відновлення районів Нагірного Карабаху, що перейшли під контроль Баку.

Ільхам Алієв і його дружина Мехрібан у Нагірному Карабаху, 16 листопада 2020 року

Ільхам Алієв і його дружина Мехрібан у Нагірному Карабаху, 16 листопада 2020 року

Кельбаджарський район Нагірного Карабаху в середу, 25 листопада, перейшов під контроль Азербайджану. Про це заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв у зверненні до народу.

За словами Алієва, пріоритетним напрямком стане відродження в Кельбаджарському районі сільського господарства, особливо тваринництва. "У нас там великі пасовища", - зазначив Алієв. Одночасно з цим буде підготовлений план відновлення міст, продовжив він.

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"Кельбаджар має багаті природні ресурси. (...) За радянських часів в Кельбаджарі виробляли воду "Істісу", яка була популярною у всьому Радянському Союзі. Тепер Істісу знову під нашим контролем. Раніше це була велика курортна зона. (...) Ми все відновимо, відновимо Кельбаджар, села, місто Кельбаджар", - заявив президент Азербайджану, цитує агентство "Інтерфакс-Азербайджан".

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Згідно із заявою про перемир'я в Нагірному Карабасі, яку Вірменія і Азербайджан підписали 9 листопада за участі Росії, Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським, Кельбаджарським і Лачинським.

Агдамський район перейшов під контроль Азербайджану 20 листопада. Передача Лачинського району запланована на 1 грудня.

Відстрочка для виведення військ Вірменії з Кельбаджарського району

Спочатку планувалося, що вірменські збройні сили покинуть Кельбаджарський район до 15 листопада, але в останній момент у Баку надали Єревану відстрочку до 25 листопада. Зі свого боку Вірменія пояснила затримку з виведенням військ наявністю всього однієї дороги, що підходить для цих цілей.

Загострення у Нагірному Карабаху і політична криза у Вірменії

Як повідомлялося, конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій. Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 9 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

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Ця заява передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

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Домовленість спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи в столиці Вірменії Єревані. Учасники акції звинувачували уряд Нікола Пашиняна в "зраді" інтересів Вірменії. У країні сприймають цю домовленість як капітуляцію. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку.

Дивитись відео 05:20

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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