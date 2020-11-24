Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район

Кельбаджарський район Нагірного Карабаху в середу, 25 листопада, перейшов під контроль Азербайджану. Про це заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв у зверненні до народу.

За словами Алієва, пріоритетним напрямком стане відродження в Кельбаджарському районі сільського господарства, особливо тваринництва. "У нас там великі пасовища", - зазначив Алієв. Одночасно з цим буде підготовлений план відновлення міст, продовжив він.

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"Кельбаджар має багаті природні ресурси. (...) За радянських часів в Кельбаджарі виробляли воду "Істісу", яка була популярною у всьому Радянському Союзі. Тепер Істісу знову під нашим контролем. Раніше це була велика курортна зона. (...) Ми все відновимо, відновимо Кельбаджар, села, місто Кельбаджар", - заявив президент Азербайджану, цитує агентство "Інтерфакс-Азербайджан".

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Згідно із заявою про перемир'я в Нагірному Карабасі, яку Вірменія і Азербайджан підписали 9 листопада за участі Росії, Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським, Кельбаджарським і Лачинським.

Агдамський район перейшов під контроль Азербайджану 20 листопада. Передача Лачинського району запланована на 1 грудня.

Відстрочка для виведення військ Вірменії з Кельбаджарського району

Спочатку планувалося, що вірменські збройні сили покинуть Кельбаджарський район до 15 листопада, але в останній момент у Баку надали Єревану відстрочку до 25 листопада. Зі свого боку Вірменія пояснила затримку з виведенням військ наявністю всього однієї дороги, що підходить для цих цілей.

Загострення у Нагірному Карабаху і політична криза у Вірменії

Як повідомлялося, конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій. Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 9 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

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Ця заява передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

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Домовленість спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи в столиці Вірменії Єревані. Учасники акції звинувачували уряд Нікола Пашиняна в "зраді" інтересів Вірменії. У країні сприймають цю домовленість як капітуляцію. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку.

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