Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин

Спецпредставники Вірменії та Туреччини у п'ятницю, 14 січня, провели в Москві першу зустріч у рамках зусиль щодо нормалізації відносин, затьмарених низкою серйозних конфліктів. Зустріч минула у позитивній та конструктивній атмосфері, повідомили міністерства закордонних справ двох країн за підсумками переговорів. Сторони домовилися продовжувати переговори без попередніх умов, націлені на повноцінну нормалізацію.

Дата нової зустрічі поки що не погоджена. У МЗС Туреччини заявили, що вона буде призначена у належний час дипломатичними каналами. Анкара та Єреван призначили спецпредставників із нормалізації відносин між двома країнами наприкінці 2021 року.

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Конфлікти між Вірменією та Туреччиною

Відносини між Вірменією та Туреччиною затьмарені цілою низкою конфліктів, у тому числі масовим знищенням вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни, яке у Вірменії називають геноцидом. За оцінками джерел, у ті роки загинули близько півтора мільйона вірмен. Туреччина як правонаступниця імперії Османа визнала знищення від 300 до 500 тисяч вірмен, але відмовляється кваліфікувати це як цілеспрямований геноцид.

Кордон між Вірменією та Туреччиною закрито з 1993 року. Дипломатичні контакти між двома країнами багато років були призупинені. Їх відновили та лише наприкінці 2021 року. Ситуацію ускладнює й те, що Туреччина підтримує тісні стосунки із супротивником Вірменії Азербайджаном. Під час війни у ​​Нагірному Карабаху у 2020 році вона надавала Баку військову допомогу.

У середині грудня 2021 року Вірменія та Туреччина висловили готовність до нормалізації відносин. Після цього Вірменія вирішила не подовжувати ембарго на турецькі продукти. Турецький лоукостер Pegasus Airlines з лютого розпочне регулярні польоти до Єревану. Авіакомпанія Flyone Armenia теж отримала дозвіл на польоти до Стамбула. У минулому численні спроби нормалізації двосторонніх відносин були невдалими.

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Європа вітає діалог

Євросоюз у п'ятницю привітав прагнення двох країн працювати над нормалізацією відносин, йдеться у заяві офіційного представника голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля – Петера Стано.

"Будь-які подальші конкретні кроки у бік нормалізації відносин стали б добрими новинами для стабільності в регіоні та перспектив для примирення та економічного розвитку", - наголошується у заяві.

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В листопаді 2021 року лідери Вірменії та Азербайджану зустрілись за посередництва Володимира Путіна

Шлях до Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у п'ятницю, 14 січня також сформував робочу групу для будівництва залізниці з Азербайджану до Нахічеванської автономної республіки через Сюнікську область на півдні Вірменії. Керівником робочої групи призначено радника прем'єр-міністра, колишнього посла Вірменії в Ірані Арташеса Туманяна.

В грудні 2021 року на зустрічі у Брюсселі Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв досягли попередньої домовленості з будівництва.

"Вірменія цією залізницею отримає доступ до Ірану та Росії, Азербайджану - в Нахічевань. Але якщо нам вдасться налагодити ефективний діалог з Туреччиною, вдасться досягти відкриття кордону та комунікацій, то цей проєкт може отримати широке значення, оскільки існує залізниця з Єрасха до Гюмрі та з Гюмрі до Карсу (місто в Туреччині - Ред.)", - зазначив Пашинян.