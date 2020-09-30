Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян у понеділок, 2 серпня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

Раніше цього дня кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра на першому засіданні новообраного парламенту висунула фракція "Громадянський договір". Відповідно до конституції країни, уряд Вірменії має бути сформовано упродовж 15 днів після призначення прем'єра, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

17 липня Конституційний суд Вірменії визнав дійсними результати дострокових виборів до парламенту 20 червня, на яких перемогу здобула партія в.о. прем'єр-міністра країни Пашиняна "Громадянський договір".

27 червня ЦВК країни оприлюднила остаточні результати дострокових виборів до парламенту, згідно з якими партія Пашиняна перемогла, набравши 53,91 відсотка. Блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" набрав 21,9 відсотка голосів, а сформований навколо колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна і очолюваний ексдиректором Служби нацбезпеки Артуром Ванецяном блок "Честь маю" - 5,22 відсотка.

Нагадаємо, що після поразки в конфлікті в Нагірному Карабасі у Вірменії почалася гостра політична криза. Щоб організувати позачергові парламентські вибори в країні, 25 квітня Пашинян подав у відставку, а в травні парламент оголосив про свій саморозпуск.