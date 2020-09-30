 Пашинян знову став прем′єр-міністром Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії

Уряд Вірменії має бути сформовано упродовж 15 днів після призначення Нікола Пашиняна прем'єром країни.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (архівне фото)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (архівне фото)

Президент Вірменії Армен Саркісян у понеділок, 2 серпня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

Раніше цього дня кандидатуру Пашиняна на пост прем'єра на першому засіданні новообраного парламенту висунула фракція "Громадянський договір". Відповідно до конституції країни, уряд Вірменії має бути сформовано упродовж 15 днів після призначення прем'єра, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

17 липня Конституційний суд Вірменії визнав дійсними результати дострокових виборів до парламенту 20 червня, на яких перемогу здобула партія в.о. прем'єр-міністра країни Пашиняна "Громадянський договір".

27 червня ЦВК країни оприлюднила остаточні результати дострокових виборів до парламенту, згідно з якими партія Пашиняна перемогла, набравши 53,91 відсотка. Блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" набрав 21,9 відсотка голосів, а сформований навколо колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна і очолюваний ексдиректором Служби нацбезпеки Артуром Ванецяном блок "Честь маю" - 5,22 відсотка.

Нагадаємо, що після поразки в конфлікті в Нагірному Карабасі у Вірменії почалася гостра політична криза. Щоб організувати позачергові парламентські вибори в країні, 25 квітня Пашинян подав у відставку, а в травні парламент оголосив про свій саморозпуск.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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