 Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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Новини

Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу

Начальник Головного штабу армії Вірменії вважається звільненим з посади, заявили в уряді країни. Тим часом сам Онік Гаспарян називає своє звільнення неконституційним.

В уряді Вірменії заявили, що начальник Головного штабу армії ЗС вважається звільненим

В уряді Вірменії заявили, що начальник Головного штабу армії ЗС вважається звільненим

Начальник Головного штабу збройних сил (ЗС) Вірменії Онік Гаспарян вважається звільненим з посади. У середу, 10 березня, набув чинності відповідний указ уряду країни, повідомила пресслужба кабміну.

У повідомленні зазначається, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відповідно до законодавчих норм направив президенту країни Армену Саркісяну указ про звільнення Оніка Гаспаряна. Утім, президент відмовився його підписати.

"З огляду на, що у встановлені законом терміни президент не підписав запропонований прем'єром указ і не звернувся до Конституційного суду, (...) Онік Гаспарян вважається звільненим з посади силою закону з 10 березня", - йдеться у заяві уряду, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Згодом Нікол Пашинян направив президенту Вірменії Армену Саркісяну клопотання про призначення генерал-лейтенанта Артака Давтяна на посаду нового начальника Головного штабу збройних сил Вірменії. Давтян вже обіймав цю посаду з травня 2018-го по червень 2020 року.

Гаспарян каже про неконституційність звільнення

Сам Гаспарян вважає антиконституційною заяву уряду і процес його звільнення з посади. Натомість, за його словами, кризу у Вірменії можна вирішити "виключно завдяки відставці прем'єр-міністра республіки і проведення дострокових парламентських виборів". Гаспарян заявив, що оскаржив своє звільнення у суді. 

Пресслужба Головного штабу розповсюдила заяву, у якій повідомила, що керівний склад штабу приєднується до заяви Гаспаряна.

Що відбувається у Вірменії

24 лютого президент Вірменії за пропозицією Пашиняна підписав указ про звільнення Тирана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії. Раніше Хачатрян поставив під сумнів заяви Пашиняна про неефективність російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

25 лютого Головний штаб Збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки прем'єра Пашиняна і уряду. Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні і подав президенту клопотання про звільнення Гаспаряна.

26 і 27 лютого відбулися зустрічі президента з начальником Головного штабу ЗС, представниками опозиції, парламентських і позапарламентських сил.

Тим часом у Єревані не припиняються мітинги з вимогою відставки Пашиняна. 10 березня мітингувальники перекрили одну з вулиць у центрі міста. 

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 01:25

У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020)

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