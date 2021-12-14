Туреччина і Вірменія готові розпочати переговори щодо нормалізації стосунків

Вірменія за прикладом Туреччини призначить спеціального представника для переговорів про нормалізацію стосунків між країнами. Про це у вівторок, 14 грудня повідомив прессекретар міністерства закордонних справ (МЗС) Вірменії Ваан Унанян . Раніше схожу заяву зробило МЗС Туреччини.

"Позитивно оцінюємо заяву глави МЗС Туреччини про призначення спеціального представника з нормалізації відносин, і підтверджуємо, що вірменська сторона теж призначить спеціального представника для цього діалогу", - ідеться в повідомленні. Як зазначив Унанян, Вірменія готова почати перемовини з Туреччиною без попередніх умов.

За день до того міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що обидві країни призначать спецпредставників для обговорення нормалізації відносин. Окрім того, під час виступу у парламенті він повідомив, що країни скоро поновлять чартерні рейси між Стамбулом та Єреваном.

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Відсутність дипломатичних відносин і закритий кордон

Між сусідами Вірменією і Туреччиною до сих пір нема дипломатичних відносин, повністю відсутній діалог, а вірмено-турецький кордон закритий з 1993 року за ініціативою офіційної Анкари.

Між двома країнами історично непрості відносини. Нинішнє протистояння виникло в тому числі і через підтримку Анкарою позиції Азербайджану в питанні Нагірного Карабаху та гострої реакції Туреччини на процес міжнародного визнання геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році. Свою роль відіграла також політика заперечення масового зниження і депортації вірмен в роки Першої світової війни.

Восени 2008 року колишній президент Вірменії Серж Саргсян ініціював процес нормалізації відносин двох країн. У 2009 році міністри закордонних справ обох країн підписали відповідні документи, проте у 2018 році Вірмені оголосила їх недійсними.