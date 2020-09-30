Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Азербайджан за посередництва Європейського Союзу передав Вірменії 10 військовослужбовців, затриманих у листопаді 2021 року, повідомляє у неділю, 19 грудня у своєму Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Важливий гуманітарний жест, який демонструє взаємну волю до зміцнення довіри, як обговорювалося в Брюсселі", - прокоментував звільнення Мішель.

Раніше він виступив посередником у переговорах між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Європейський Союз запевнив обох лідерів у підтримці у врегулюванні Нагірно-Карабахського конфлікту, пообіцявши, зокрема, допомогти з розмінуванням регіону.

Загострення на кордоні

Вірменських військових затримали, ймовірно, під час загострення ситуації між сусідніми країнами в листопаді 2021 року. Тоді повідомлялося про загострення ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану в районі вірменської області Сюнік. Міноборони Вірменії повідомило, що азербайджанські військові спробували здійснити позиційний наступ, але невдало. За кілька днів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що війська Азербайджану вторглись на територію Вірменії.

Азербайджан, зі свого боку, відповідальність за загострення ситуації покладав на офіційний Єреван: в Баку повідомили про атаку вірменських військових на азербайджанські бойові пости.

Зрештою після кількаденного загострення в районі вірменської області Сюнік поблизу кордону з Азербайджаном країни домовились про перемир'я.

44-денна війна

Восени 2020 року в Нагірному Карабасі відбулося серйозне загострення: війна Азербайджану і Вірменії тривала 44 дні і завершилася 10 листопада 2020 року. Країни уклали за посередництвом Росії угоду про припинення конфлікту. За його підсумками під контроль Баку перейшла значна частина самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР). Вірменія за час боїв втратила понад чотири тисячі людей, ще близько 11 тисяч людей зазнали поранень. Десятки тисяч карабахців залишилися без даху над головою. Азербайджан, за офіційними даними, втратив близько трьох тисяч людей.