  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВірменія

Пашинян: Одного разу можемо прокинутись без Росії

Роман Губа | Жан Рофе
3 вересня 2023 р.

Прем'єр Вірменії дорікнув Росії у невиконанні обіцянок щодо Нагірного Карабаху та назвав стратегічною помилкою залежність країни від РФ у сфері безпеки.

https://p.dw.com/p/4VtDm
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол ПашинянФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance/dpa

Росія віддаляється від Південного Кавказу, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, яке в суботу, 2 вересня, транслювало вірменське громадське телебачення.

За словами Пашиняна, РФ звинувачує західні країни в тому, що вони підштовхують уряд Вірменії "до вжиття заходів, спрямованих на витіснення Росії" з регіону. "Навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин це відбувається? Ми не знаємо. Ми можемо мати свої спостереження з цього приводу, але я не можу щось стверджувати", - цитує його агентство Armenpress.

Пашинян додав, що "є процеси", які наводять на думку, що "одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".

Пашинян дорікнув РФ у невиконанні обіцянок

Як приклад таких процесів вірменський прем'єр навів ситуацію з Лачинським коридором, дорікнувши Росії у невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки населення Нагірного Карабаху.

Пашинян нагадав, що, згідно з домовленостями Вірменії, Азербайджану та Росії, укладеними після закінчення бойових дій у 2020 році, російські миротворці мають контролювати Лачинський коридор. За його словами, цього не відбувається. "Чому? Причин може бути дві: або РФ не може, або не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, і інше, на наш погляд, є проблематичним", - сказав він.

Читайте також: Радбез Вірменії: Членство в ОДКБ створює проблеми

Пашинян: Залежність Вірменії від Росії - помилка

Прем'єр Вірменії також назвав стратегічною помилкою залежність країни від Росії в сфері безпеки.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999 відсотка була пов'язана з Росією, зокрема й у логіці придбання зброї та боєприпасів. Однак сьогодні, в ситуації коли Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, зрозуміло, що навіть за бажання РФ не змогла би забезпечити потреби безпеки Вірменії. Тобто цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежати чи бути прив'язаним лише до одного місця саме собою є стратегічною помилкою", - заявив Пашинян.

За його словами, тільки постфактум, коли Вірменія "смакувала гіркі плоди цієї помилки", Єреван почав робити спроби диверсифікувати безпекову політику.

Читайте також: У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ. Вірменія не бере в них участі

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки російської атаки на Одещині 16 серпня

Росія атакувала порти Одещини 25 дронами за ніч

Конфлікти3 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
На головну сторінку