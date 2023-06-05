  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Емблема ОДКБ
Емблема ОДКБФото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO
ПолітикаВірменія

Радбез Вірменії: Членство в ОДКБ створює проблеми

Дмитро Вачедін | Віолетта Чайковська
5 год. тому

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що членство в ОДКБ нічого не приносить країні. Єреван шукає альтернативи - зокрема й російській зброї.

https://p.dw.com/p/4SBhF

Членство Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), принаймні починаючи з 2020 року, нічого не приносить країні, заявив в ефірі вірменського громадського телебачення 4 червня секретар Ради безпеки Армен Григорян.

За його словами, ОДКБ, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикістан, не надала Вірменії "жодного сприяння" в конфлікті з Азербайджаном, окрім пропозиції місії зі збору фактів. "Це, принаймні, несерйозно", - сказав Григорян. Він додав, що через це Єревану доводиться шукати альтернативу - "наприклад, моніторингову місію Європейського Союзу".

Секретар Радбезу Вірменії вважає, що членство країни в ОДКБ також "створює певні проблеми", але, принаймні, не обмежує співпрацю з іншими країнами. За його словами, Єреван активно працює з західними партнерами, зокрема і з питання закупівлі озброєнь.

"Ми розуміємо, бачимо реальність, яка існує - це війна Росія-Україна. Враховуємо, що можливості у Росії не такі великі, щоб і експортувати озброєння. І ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів", - сказав Григорян і додав, що "є безліч країн, з якими інтенсивно ведуться обговорення з питання закупівлі зброї".

Читайте також: У Вірменії відбулися мітинги проти Путіна та ОДКБ

Прем'єр Вірменії пригрозив виходом з ОДКБ

Наприкінці травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про можливий вихід його країни з ОДКБ. Статус члена організації, який "нічого не дає", перешкоджає обговоренню питань безпеки з іншими, пояснив він.

У вересні 2022 року влада Вірменії звернулася до ОДКБ по допомогу щодо конфлікту навколо Нагірного Карабаху з Азербайджаном. Рада колективної безпеки організації вирішила скерувати до Вірменії місію для "оцінки ситуації". Після цього в Єревані відбувся мітинг проти ОДКБ і за початок переговорів з іншими союзниками. 

У листопаді 2022 року Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт про спільні заходи надання допомоги Вірменії. Це рішення він пояснив відсутністю "політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії" з боку організації.

У січні цього року Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Читайте також: Заяви прем'єра Вірменії. Чи запанує мир у Нагірному Карабаху?

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Люди в укритті в Києві під час повітряної тривоги

Комісія перевірила третину укриттів Києва: Ситуація критична

Конфлікти22 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

скелет, рештки стародавніх людей, археологічна знахідка у Європі

Чи існували небінарні люди у часи бронзової доби?

Чи існували небінарні люди у часи бронзової доби?

Культура26 хв. тому
Поліцейські витягають із фонтану Trevi екоактивістку

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

Суспільство2 год. тому
Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
На головну сторінку