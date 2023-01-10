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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (на фото) заявив, що його країна не прийматиме навчання ОДКБ у 2023 роціФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
ПолітикаВірменія

Вірменія відмовилася приймати навчання ОДКБ у 2023 році

Степан Смишляєв
3 год. тому

Анонсовані Москвою на початку січня навчання ОДКБ Єреван цього року приймати не буде, повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

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Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян поінформував об'єднаний штаб Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), що його країна не прийматиме заплановані на 2023 рік навчання організації, повідомив у вівторок, 10 січня, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"В даній ситуації ми вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ (на території Вірменії. - Ред.), і вони не відбудуться цього року", - цитує Пашиняна видання "Новости Армения".

На початку року міністерство оборони Росії заявило, що російські військовослужбовці будуть задіяні у миротворчих навчаннях ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії.

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Вірменія невдоволена ОДКБ

З 1992 року пострадянські держави приєднувались до Договору про колективну безпеку, щоб уникати збройних конфліктів між собою та захищати одна одну від зовнішніх ворогів. Водночас Азербайджан, Грузія та Узбекистан встигли вийти з договору, а представники нинішніх шести членів не раз висловлювали сумніви щодо ефективності функціонування організації.

Під час саміту лідерів країн організації, до якої зараз входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія, в листопаді 2022 року Пашинян розкритикував ОДКБ. Зокрема, він зауважив, що членство Вірменії в організації не стримало Азербайджан від "агресивних дій" і це "завдало величезної шкоди іміджу ОДКБ як у нашій країні, так і за її межами".

На саміті організації в травні 2022 року Пашинян також критикував дії ОДКБ, зокрема пасивну реакцією на загострення бойових дій в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном. Крім того, він обурився тим, що 2020 року члени ОДКБ проігнорували заклики Вірменії не продавати зброю Азербайджану.

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

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