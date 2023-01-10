Вірменія відмовилася приймати навчання ОДКБ у 2023 році

Анонсовані Москвою на початку січня навчання ОДКБ Єреван цього року приймати не буде, повідомив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян поінформував об'єднаний штаб Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), що його країна не прийматиме заплановані на 2023 рік навчання організації, повідомив у вівторок, 10 січня, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"В даній ситуації ми вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ (на території Вірменії. - Ред.), і вони не відбудуться цього року", - цитує Пашиняна видання "Новости Армения".

На початку року міністерство оборони Росії заявило, що російські військовослужбовці будуть задіяні у миротворчих навчаннях ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії.

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Вірменія невдоволена ОДКБ

З 1992 року пострадянські держави приєднувались до Договору про колективну безпеку, щоб уникати збройних конфліктів між собою та захищати одна одну від зовнішніх ворогів. Водночас Азербайджан, Грузія та Узбекистан встигли вийти з договору, а представники нинішніх шести членів не раз висловлювали сумніви щодо ефективності функціонування організації.

Під час саміту лідерів країн організації, до якої зараз входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія, в листопаді 2022 року Пашинян розкритикував ОДКБ. Зокрема, він зауважив, що членство Вірменії в організації не стримало Азербайджан від "агресивних дій" і це "завдало величезної шкоди іміджу ОДКБ як у нашій країні, так і за її межами".

На саміті організації в травні 2022 року Пашинян також критикував дії ОДКБ, зокрема пасивну реакцією на загострення бойових дій в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном. Крім того, він обурився тим, що 2020 року члени ОДКБ проігнорували заклики Вірменії не продавати зброю Азербайджану.