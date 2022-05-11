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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нагірний Карабах".
Нагірний Карабах - гірський регіон у південно-східній частині Кавказу. За цю територію, населену переважно вірменами, ведеться суперечка між Вірменією та Азербайджаном. Ця суперечка супроводжується кривавими збройними конфліктами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.