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Нагірний Карабах - гірський регіон у південно-східній частині Кавказу. За цю територію, населену переважно вірменами, ведеться суперечка між Вірменією та Азербайджаном. Ця суперечка супроводжується кривавими збройними конфліктами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.