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Нагірний Карабах

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нагірний Карабах".

Нагірний Карабах - гірський регіон у південно-східній частині Кавказу. За цю територію, населену переважно вірменами, ведеться суперечка між Вірменією та Азербайджаном. Ця суперечка супроводжується кривавими збройними конфліктами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У центрі Єревана прихильники опозиції блокували мерію

У центрі Єревана прихильники опозиції блокували мерію 11.05.2022

Прихильники опозиції в Єревані вийшли на нову акцію громадянської непокори, виступаючи проти політики прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів

У Єревані затримано близько 200 опозиційних демонстрантів 02.05.2022

Вірменська опозиція проводить цілодобові акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Люди виступають проти поступок у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.
Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху 27.03.2022

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин

Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин 14.01.2022

Спецпредставники Туреччини та Вірменії продовжать переговори без попередніх умов. Відносини між двома країнами затьмарені цілою низкою конфліктів - від геноциду вірмен до війни в Карабаху.
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні 28.07.2021

Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро 17.07.2021

ЄС збирається активніше брати участь у вирішенні проблем регіону, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель в Єревані. Тим часом Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного у нових обстрілах.
Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання

Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання 28.06.2021

Спільні військові навчання Туреччини та Азербайджану почалися в Баку. У навчаннях задіяні танки, вертольоти та безпілотники.
Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою?

Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою? 10.06.2021

Світ входить у нову добу воєн, центральним елементом якої стає штучний інтелект. Завдяки ШІ зброя стає швидшою, ефективнішою і більш "розумною". Однак якщо вона вийде з-під контролю, це загрожує світові дестабілізацією.
Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів

Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів 25.04.2021

Відставка прем'єр-міністра та уряду Вірменії має формальний характер, аби уможливити дострокові вибори до парламенту. Голосування має відбутися 20 червня.
У Вірменії скасували воєнний стан

У Вірменії скасували воєнний стан 24.03.2021

Парламент Вірменії скасував воєнний стан, запроваджений в країні 27 вересня минулого року.

У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна

У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна 01.03.2021

У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.
Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина

Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина 30.01.2021

Розпочав роботу центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху, в якому служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини.
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