  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУгорщина

Боррель дистанціювався від Орбана через візит до Шуші

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Участь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у засіданні Організації тюркських держав в Азербайджані наразилась на критику в ЄС.

https://p.dw.com/p/4hydc
Неформальний саміт глав держав Організації тюркських держав у Шуші, 6 липня 2024 року
Орбан відвідав неформальний саміт керівників Організації тюркських державФото: Ahmet Okur/Anadolu/picture alliance

Участь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші 5-6 липня відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією. Про це у своїй заяві у суботу, 6 липня, зазначив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він нагадав, що 1 липня Угорщина на ротаційній основі почала головування у Раді ЄС, але особисто Орбан не отримував мандат на просування відносин Євросоюзу з цією організацією. "Угорщина не отримувала від Ради ЄС жодного мандата на просування відносин з Організацією тюркських держав", - наголосив він.

Читайте також: Попри вказівку Борреля: Представники шести країн ЄС поїхали на інавгурацію Путіна

Також він зазначив, що Європейський Союз відкидає спроби Організації тюркських держав "легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення "Турецьку Республіку Північного Кіпру" як спостерігача в Організації тюркських держав".

"ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр як суб'єкта міжнародного права, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН", - додав Боррель.

Організація тюрксьских держав була заснована в 2009 році Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном і Киргизстаном. Угорщина є державою-спостерігачем з 2018 року.

Читайте також: "Зупинити путінізм": євродепутати обговорили "Таємниці Кіпру"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Віктор Орбан і Володимир Путін під час зустрічі в Москві, 5 липня 2024 року

ISW: Орбан заявами про мирні переговори хоче підірвати підтримку Києва

ISW: Орбан заявами про мирні переговори хоче підірвати підтримку Києва

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан своїми заявами про необхідність переговорів між Києвом та Москвою, ймовірно, прагне переключити увагу Заходу та підірвати підтримку України, зазначає Інститут вивчення війни.
Політика7 липня 2024 р.
Віктор Орбан (л) під час візиту до Москви

Чому Брюссель та Київ незадоволені візитом Орбана до Москви

Чому Брюссель та Київ незадоволені візитом Орбана до Москви

Реакція Євросоюзу та лідерів країн ЄС на візит Орбана до Москви була більш жорсткою, ніж на його висловлювання у Києві.
Політика6 липня 2024 р.
Біженці з Нагірного Карабаху

Нагірний Карабах-2023: капітуляція невизнаної республіки

Нагірний Карабах-2023: капітуляція невизнаної республіки

Військова операція Азербайджану 19-20 вересня 2023 року призвела до капітуляції невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Подробиці та наслідки для регіону та світу - у досьє DW.
Конфлікти28 вересня 2023 р.