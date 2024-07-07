Боррель дистанціювався від Орбана через візит до Шуші

Участь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у засіданні Організації тюркських держав в Азербайджані наразилась на критику в ЄС.

Участь прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші 5-6 липня відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією. Про це у своїй заяві у суботу, 6 липня, зазначив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він нагадав, що 1 липня Угорщина на ротаційній основі почала головування у Раді ЄС, але особисто Орбан не отримував мандат на просування відносин Євросоюзу з цією організацією. "Угорщина не отримувала від Ради ЄС жодного мандата на просування відносин з Організацією тюркських держав", - наголосив він.

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Також він зазначив, що Європейський Союз відкидає спроби Організації тюркських держав "легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення "Турецьку Республіку Північного Кіпру" як спостерігача в Організації тюркських держав".

"ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр як суб'єкта міжнародного права, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН", - додав Боррель.

Організація тюрксьских держав була заснована в 2009 році Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном і Киргизстаном. Угорщина є державою-спостерігачем з 2018 року.

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