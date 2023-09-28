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КонфліктиАзербайджан

Нагірний Карабах - капітуляція невизнаної республіки

28 вересня 2023 р.

Військова операція Азербайджану 19-20 вересня 2023 року призвела до капітуляції невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Подробиці та наслідки для регіону та світу - у досьє DW.

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Біженці з Нагірного Карабаху
Фото: Vasily Krestyaninov/AP Photo/picture alliance

Ракетно-артилерійські удари по території невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") 19 і 20 вересня 2023 року, названі міноборони Азербайджану "антитерористичними заходами локального характеру", призвели до її фактичної капітуляції та розпуску армії Нагірного Карабаху. Унаслідок обстрілів загинули 32 людини, зокрема 7 мирних жителів, поранено понад 200 осіб. На територію Вірменії з Карабаху почали тисячами прибувати вірменські біженці.

У Єревані почалися масові протести опозиції, незадоволеної тим, що Вірменія не допомогла Нагірному Карабаху відбити "збройне вторгнення Азербайджану". У здачі "НКР" опозиція звинувачує вірменського прем'єра Нікола Пашиняна і вимагає його відставки. Раніше Пашинян заявляв про визнання Вірменією Нагірного Карабаху частиною Азербайджану за умови надання гарантій безпеки карабаським вірменам з боку Баку. Детальніше про події 19-20 вересня в Карабасі та про їхні наслідки читайте у досьє DW.

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