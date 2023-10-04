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Азербайджан затримав трьох колишніх "президентів" Карабаху

Віолетта Чайковська | Сергій Куприков
4 жовтня 2023 р.

Влада Азербайджану затримала вже вісьмох "високопосадовців" так званої "Нагірно-Карабаської Республіки". За даними ООН, у регіоні залишилися не більше тисячі етнічних вірмен.

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Вірмени покидають Карабах
Вірмени покидають КарабахФото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

Колишніх "президентів" невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна та Араїка Арутюняна, а також "голову карабаського парламенту" Давида Ішханяна затримали 3 жовтня, повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на азербайджанські ЗМІ. "Радіо Азатутюн" пише, що "азербайджанські офіційні джерела" підтвердили йому цю інформацію. 

"Державний міністр" Нагірного Карабаху Артур Арутюнян повідомив "Радіо Азатутюн", що його, "директора служби національної безпеки" Карабаху Арарата Мелкумяна, "міністра внутрішніх справ" Карена Саргсяна та "керівника адміністрації президента" Карена Шахраманяна пропустили через азербайджанський контрольно-пропускний пункт 3 жовтня до Вірменії.

Раніше Азербайджан заарештував колишнього "держміністра" Карабаху Рубена Варданяна, колишнього "міністра закордонних справ" Давида Бабаяна, колишнього "командувача армією оборони" Левона Мнацаканяна та колишнього "заступника командувача" Давида Манукяна.

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ООН: У Карабасі лишилися до тисячі вірмен

За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), після успішної військової операції Азербайджану в Карабасі та масової міграції жителів звідти у регіоні залишилося не більше тисячі етнічних вірмен.

Місія ООН відвідала Карабах 1 жовтня вперше за 30 років і опублікувала звіт 2 жовтня, у якому йдеться, що "команда чула від співрозмовників, що в Карабаському регіоні залишається від 50 до 1000 етнічних вірмен". Також зазначається, що там, де побували члени місії, шкоди цивільній інфраструктурі не виявлено. Повідомлень про випадки насильства щодо цивільного населення після припинення вогню працівники ООН також не отримували.

Речниця прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Назелі Багдасарян заявила 3 жовтня, що в країну з Карабаху в'їхали вже 100 625 етнічних вірмен. Населення регіону, за різними оцінками, становило близько 120 тисяч осіб.

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Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

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