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ПолітикаВірменія

Місія ООН не виявила порушень у Нагірному Карабасі

Євгенія Наконечна
3 жовтня 2023 р.

Місія ООН не отримала жодних повідомлень про насильство і руйнування цивільної інфраструктури у Карабасі. Баку тим часом представив план реінтеграції регіону.

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Вірменські біженці з Нагірного Карабаху
Вірменські біженці з Нагірного Карабаху Фото: Vasily Krestyaninov/AP/dpa/picture alliance

Місія Організації Об'єднаних Націй, яка відвідала Нагірний Карабах в Азербайджані, не побачила жодних пошкоджень цивільної інфраструктури: лікарень, шкіл і житла, а також культурних і релігійних об'єктів, заявив у понеділок, 2 жовтня, представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

У неділю, 1 жовтня, група відвідала місто Степанакерт, яке було столицею невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки". Візит відбувся через кілька тижнів після того, як азербайджанські сили взяли територію під свій контроль. "Наші колеги були вражені раптовістю, з якою місцеве населення покинуло свої домівки, і стражданнями, які, напевно, їм довелося пережити", - сказав Дюжаррік журналістам, цитує Reuters.

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"Вони не отримали жодних повідомлень - ні від місцевого населення, ні від інших - про насильство проти цивільних осіб після останнього перемир'я, - сказав він. - Члени команди ООН не бачили руйнувань сільськогосподарської інфраструктури або мертвих тварин".

Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках - звинувачення, яке Баку відкидає. Там наполягають на тому, що вірмени можуть залишатися на території Карабаху. 

У понеділок Вірменія закликала Європейський Союз накласти санкції на Азербайджан за його воєнну операцію в Нагірному Карабасі і попередила, що Баку може незабаром напасти на саму Вірменію, якщо Захід не вдасться до рішучих дій.

Місія ООН мала на меті оцінити ситуацію на місці та визначити гуманітарні потреби як тих, хто залишився, так і тих, хто переїхав, сказав Дюжаррік, додавши, що представники громади повідомили представникам ООН, що "від 50 до 1000 етнічних вірмен наразі залишаються в Карабасі". Дюжаррік також повідомив, що в місті не працює жоден магазин, і що Азербайджан готується відновити медичне обслуговування та деякі основні комунальні послуги в місті.

План реінтеграції Азербайджану

Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва 2 жовтня оприлюднила "план реінтеграції" частини вірменського населення Нагірного Карабаху, яка вирішила не залишати регіон після припинення існування невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" (НКР). 

Реінтеграція відбуватиметься "у межах територіальної цілісності та суверенітету Азербайджанської Республіки на основі її конституції, законів і міжнародних зобов'язань", підкреслили в адміністрації Алієва. Крім того, Баку запевнив, що гарантує вірменам Нагірного Карабаху право на збереження і розвиток етнокультурних особливостей, можливість подальшого використання вірменської мови, а також забезпечить свободу віросповідання та охорону культурних і релігійних пам'яток.

19 вересня Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, почав військову операцію в регіоні. За добу "влада" невизнаної "НКР" оголосила, що припиняє опір. "Керівництво" "НКР" 28 вересня заявило, що республіка припинить існування з 1 січня 2024 року.

За останні кілька днів із Нагірного Карабаху, за оцінкою Єревана, втекли понад 100 тисяч вірмен, що становить понад три чверті населення невизнаної республіки. Вірменія звинувачує Азербайджан у намірі провести етнічні чистки в регіоні. Кілька тисяч етнічних вірмен 1 жовтня провели демонстрацію в Європейському кварталі Брюсселя, закликавши до санкцій щодо Баку.

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