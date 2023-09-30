  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаВірменія

До Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху

Євгенія Наконечна
30 вересня 2023 р.

Єреван заявляє, що до Вірменії прибуло майже все вірменське населення Нагірного Карабаху.

https://p.dw.com/p/4WzmO
Біженці з Нагірного Карабаху
Біженці з Нагірного КарабахуФото: DAVID GHAHRAMANYAN/REUTERS

У Вірменії заявили в суботу, 30 вересня, що до країни прибули понад 100 тисяч людей, як втекли з Нагірного Карабаху після того як Азербайджан повернув собі контроль над регіоном, повідомляє агенція AFP. Це майже все вірменське населення невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки", яке попередньо оцінюють у 120 тисяч осіб.

Читайте також: Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН

Назелі Багдасарян, прессекретарка прем'єр-міністра Вірменії, заявила, що кількість біженців, які в'їхали в країну за останній тиждень, досягла 100417.

Єреван звинуватив Азербайджан у проведенні кампанії "етнічних чисток" з метою очищення Нагірного Карабаху від вірменського населення. Проте Баку заперечує ці звинувачення і публічно закликає вірменських мешканців території залишитися і "реінтегруватися" до складу Азербайджану.

Артак Бегларян, колишній "чиновник" з Нагірного Карабаху, заявив, що, за неофіційною інформацією, "останні групи" жителів Нагірного Карабаху в суботу вирушили до Вірменії.

 "Залишилося щонайбільше кілька сотень людей, більшість з яких - чиновники, співробітники екстрених служб, волонтери, деякі люди з особливими потребами", - написав він у соціальних мережах.

Місія ООН відвідає Нагірний Карабах у вихідні

Тим часом уряд Азербайджану та ООН досягли угоди про спрямування міжнародної місії в Нагірний Карабах. Як заявив на брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, вона прибуде в регіон цими вихідними.

Це перша така місія за 30 років, зазначив Дюжаррік. За його словами, основне завдання - оцінити обстановку на місцях і гуманітарні потреби людей: як тих, хто залишився в регіоні, так і тих, хто виїжджає з нього.

Вихід вірмен із Карабаху після військової операції Баку

19 вересня Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, почав військову операцію в регіоні. За добу влада невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На цьому тлі почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоюються репресій влади Азербайджану, у бік Вірменії. 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жозеп Боррель в Києві, квітень 2022 року

Боррель в Одесі пообіцяв подальшу підтримку Україні

Політика30 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Політика29 вересня 2023 р.16:02 хв.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Політика29 вересня 2023 р.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
Андрій Мельник - посол України в Бразилії

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Політика29 вересня 2023 р.
Пам'ятник "Менора" в Бабиному Яру встановлено 29 вересня 1991 року

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Історія29 вересня 2023 р.
На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
На головну сторінку