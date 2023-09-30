До Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху

Єреван заявляє, що до Вірменії прибуло майже все вірменське населення Нагірного Карабаху.

У Вірменії заявили в суботу, 30 вересня, що до країни прибули понад 100 тисяч людей, як втекли з Нагірного Карабаху після того як Азербайджан повернув собі контроль над регіоном, повідомляє агенція AFP. Це майже все вірменське населення невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки", яке попередньо оцінюють у 120 тисяч осіб.

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Назелі Багдасарян, прессекретарка прем'єр-міністра Вірменії, заявила, що кількість біженців, які в'їхали в країну за останній тиждень, досягла 100417.

Єреван звинуватив Азербайджан у проведенні кампанії "етнічних чисток" з метою очищення Нагірного Карабаху від вірменського населення. Проте Баку заперечує ці звинувачення і публічно закликає вірменських мешканців території залишитися і "реінтегруватися" до складу Азербайджану.

Артак Бегларян, колишній "чиновник" з Нагірного Карабаху, заявив, що, за неофіційною інформацією, "останні групи" жителів Нагірного Карабаху в суботу вирушили до Вірменії.

"Залишилося щонайбільше кілька сотень людей, більшість з яких - чиновники, співробітники екстрених служб, волонтери, деякі люди з особливими потребами", - написав він у соціальних мережах.

Місія ООН відвідає Нагірний Карабах у вихідні

Тим часом уряд Азербайджану та ООН досягли угоди про спрямування міжнародної місії в Нагірний Карабах. Як заявив на брифінгу представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, вона прибуде в регіон цими вихідними.

Це перша така місія за 30 років, зазначив Дюжаррік. За його словами, основне завдання - оцінити обстановку на місцях і гуманітарні потреби людей: як тих, хто залишився в регіоні, так і тих, хто виїжджає з нього.

Вихід вірмен із Карабаху після військової операції Баку

19 вересня Азербайджан, на території якого, згідно з міжнародним правом, розташований Нагірний Карабах, почав військову операцію в регіоні. За добу влада невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" оголосила, що припиняє опір.

На цьому тлі почалася масова втеча з Нагірного Карабаху вірмен, які побоюються репресій влади Азербайджану, у бік Вірменії.