Незмінний: Алієв ще сім років буде президентом Азербайджану

Незмінний з 2003 року глава Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на дострокових президентських виборах. Він керуватиме країною ще сім років.

Глава Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на позачергових президентських виборах. Як повідомляє азербайджанська державна інформаційна агенція АЗЕРТАДЖ з посиланням на Центрвиборчком країни, за підрахунком 93,35 бюлетеня Алієв отримав 92,05 відсотка голосів. Явка виборців становила 67,7 відсотка.

Окрім Алієва, у виборах взяли участь ще шестеро кандидатів, з яких дещо більше двох відсотків голосів, за даними ЦВК, набрав депутат парламенту Захід Орудж. Дві головні опозиційні партії Азербайджану - "Партія рівності" (Мусават) і "Народний фронт Азербайджану" - відмовилися висувати своїх представників на виборах, оскільки вважали голосування недемократичним і прогнозували фальсифікації.

Посилення репресій в Азербайджані

В останні місяці влада Азербайджану посилила тиск на незалежні ЗМІ і заарештувала кількох критично налаштованих журналістів, які розкрили факти хабарництва на високому рівні, нагадує AFP. Правозахисна організація Amnesty International 6 лютого розкритикувала репресії влади, що посилилися напередодні виборів, як "всеосяжну, скоординовану атаку на громадянське суспільство і верховенство закону".

За даними західних агенцій, вибори проходили без видимої участі незалежних ЗМІ та за відсутності реальної опозиції. Тож перемога Алієва, що висувався на п'ятий термін, була очікуваною.

Перше голосування у Нагірному Карабаху

Вибори відбулися через п'ять місяців після воєнної операції азербайджанських військ у Нагірному Карабаху. Вперше в історії Азербайджану громадяни країни змогли проголосувати на 26 виборчих дільницях у Нагірно-Карабаському регіоні. Алієв та його дружина Мехрібан приїхали віддати свої голоси саме на одну з таких ділянок.

Нагадаємо, Ільхам Алієв безперервно обіймає посаду президента Азербайджану із 2003 року, замінивши на ній свого батька Гейдара Алієва, який був президентом країни з 1993 по 2003 роки. На позачергових виборах його обрали очільником держави ще на сім років.