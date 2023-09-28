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Нагірний Карабах: невизнана НКР припиняє існування з 2024-го

Олександр Куницький
28 вересня 2023 р.

Самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Указ про ліквідацію підписав її "президент".

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Вид на Степанакерт, найбільше місто Нагірного Карабаху
Вид на Степанакерт, найбільше місто Нагірного КарабахуФото: Sergei Savostyanov/ITAR-TASS/IMAGO

Самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка (НКР) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Указ про розпуск усіх "державних" установ та організацій до цієї дати підписав "президент" невизнаної республіки Самвел Шахраманян, повідомляє в четвер, 28 вересня, російська агенція "Интерфакс".

Згідно з указом, з моменту розпуску установ самопроголошена республіка припиняє своє існування, пише агенція. Зазначається, що таке рішення було ухвалене у зв'язку із "складною військово-політичною ситуацією, виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народуНагірного Карабаху".

Також, згідно з указом, населенню Карабаху, у тому числі тим, хто перебуває за його межами, запропонували ознайомитися з умовами реінтеграції, які запропонував Азербайджан, щоб ухвалити рішення щодо перебування на території Карабаху.

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Вірмені і далі їдуть з Карабаху

Водночас з Нагірного Карабаху продовжують виїдждати біженці. Так, за даними речниці прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, які наводить Reuters, з регіону до Вірменії приїхали понад 65 тисяч людей.

Населення регіону, де проживають переважно етнічні вірмени, становить за різними оцінками близько 120 тисяч. "Влада" самопроголошеної НКР прогнозувала, що після військової операції Азербайджану регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен. 

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Нагадаємо, раніше в середу прикордонна служба Азербайджану повідомила про затримання при спробі виїхати до Вірменії колишнього "прем'єра Карабаху" Рубена Варданяна. 28 вересня азербайджанський суд ухвалив рішення про його арешт, повідомляє російський "Интерфакс". Йому висунули звинувачення у фінансуванні тероризму, участі у створенні і діяльності збройних формувань і незаконному перетині кордону Азербайджана.

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