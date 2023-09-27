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Екс"прем'єра" Карабаху затримали військові Азербайджану

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
27 вересня 2023 р.

Рубена Варданяна затримали під час спроби виїхати з Нагірного Карабаху до Вірменії. Мільярдер свого часу заявив про вихід з російського громадянства та очолив "уряд" невизнаної НКР.

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Рубен Варданян
Рубен ВарданянФото: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich

Колишнього главу "уряду" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" ("НКР") Рубена Варданяна затримали в середу, 27 вересня, азербайджанські військові під час спроби виїхати з Нагірного Карабаху до Вірменії.

Спершу про затримання повідомила його дружина Вероніка Зонабенд, згодом інформацію підтвердила прикордонна служба Азербайджану.

Вірменські ЗМІ писали, що після відновлення контролю над Нагірним Карабахом минулого тижня Азербайджан склав список представників "НКР", яких вимагає видати. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

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Мільярдер Варданян і його російське громадянство 

Варданян - народжений у Єревані інвестиційний банкір, одна з ключових фігур російського фондового ринку 1990-х років. Він був власником інвестиційної компанії "Тройка Диалог" і засновником бізнес-школи "Сколково". У 2021 році Forbes оцінював його статки в мільярд доларів.

У березні 2019 року Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) випустив розслідування про систему офшорних компаній "Тройки Диалог", через які таємно переказували гроші найвпливовішим людям у Росії.

Восени 2022 року Варданян оголосив, що відмовився від громадянства РФ і переїхав до Карабаху. На початку листопада він став там "прем'єр-міністром" і залишався на цій "посаді до кінця лютого 2023 року.

Після новини про затримання Варданяна речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що поки не має про це інформації, але її треба отримати та захищати його права, бо той - "російський громадянин". На уточнююче запитання журналістів про вихід Варданяна з громадянства РФ, Пєсков відповів, що "не впевнений: воно у нього було, а якщо він вийшов з нього - то це інше питання".

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