  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиАзербайджан

Азербайджан визнав вбивство п’ятьох російських "миротворців"

Аліна Коломієць
22 вересня 2023 р.

Внаслідок обстрілу авто "миротворчого контингенту" РФ у Нагірному Карабасі загинули п'ятеро військових, повідомив Азербайджан. Алієв вибачився за це перед Путіним. Вірменія просить про "блакитні каски" ООН у регіоні.

https://p.dw.com/p/4Wgnr
Російські "миротворці" в Карабасі
Російські "миротворці" в КарабасіФото: Russian Defence Ministry/TASS/IMAGO

Азербайджан розкрив кількість військовослужбовців російського "миротворчого контингенту" (РМК), які загинули під обстрілами у Нагірному Карабасі під час його "антитерористичних заходів" там.

Генеральна прокуратура країни повідомила 21 вересня, що попереднього дня через складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови її військові помилково сприйняли автомобіль з "миротворцями" РФ за такий, що "належав незаконним вірменським збройним формуванням".

"Внаслідок події загинули п'ятеро військовослужбовців РМК", - ідеться в повідомленні. 

Крім того, повідомляється, що "члени незаконних вірменських збройних формувань" обстріляли "Камаз", у якому "один військовослужбовець РМК загинув, один дістав поранення.

Алієв вибачився перед Путіним 

Раніше про загибель своїх військових повідомляло міністерство оборони РФ, але кількість жертв не озвучувалась. 

За даними російських ЗМІ, один із загиблих - заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, заступник командувача РМК Іван Ковган.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та перепросив за вбивство російських "миротворців".

Вірменія просить миротворців ООН у Карабах

Тим часом Вірменія закликала "створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом Організації Об'єднаних Націй забезпечували стабільність і безпеку в Нагірному Карабасі". З такою пропозицією до Ради Безпеки ООН звернувся 21 вересня міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян.

"Блакитні каски" ООН у регіоні він запропонував тримати "до результатів переговорів".

Переговори про реінтеграцію Карабаху

Переговори етнічних вірмен Карабаху з владою Азербайджану стартували в місті Євлах 21 вересня.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна. 20 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої Алієв заявив, що країна "відновила свій суверенітет".

В ході операції "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню. За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в азербайджанському місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

Читайте також: Коментар: Капітуляція Карабаху - кінець війни чи початок нової?

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020)

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Акція протесту в Єревані: противники прем'єра Пашиняна вимагають його відставки, 19 вересня 2023 року

У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?

У Карабаху склали зброю: що тепер буде у Вірменії?

Вірменська опозиція звинувачує у здачі Нагірного Карабаху Азербайджану прем'єра Нікола Пашиняна і вимагає його відставки. Влада в акціях протесту вбачає "зовнішній слід". Про ситуацію в Єревані - DW.
Політика21 вересня 2023 р.
Степанакерт, 20 вересня 2023 року

Що буде з Карабахом після припинення вогню і де загрожує нова війна?

Що буде з Карабахом після припинення вогню і де загрожує нова війна?

Історія невизнаного Нагірного Карабаху закінчується, вважають опитані експерти DW. При цьому вони бачать ризик війни Азербайджану з Вірменією, так і шанс Єревана зменшити залежність від Росії.
Конфлікти21 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Штаб командування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі

Україна підтвердила удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Конфлікти22 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

експорт зерна

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Економіка22 вересня 2023 р.
Протест польських фермерів проти імпорту української аграрної продукції, квітень 2023 року

Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися

Чому сваряться Україна і Польща та як їм помиритися

Політика21 вересня 2023 р.
external

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Суспільство22 вересня 2023 р.03:29 хв.
Шматок літіїстого мінералу цинвальдиту з родовища в районі Циновця

Найбільше родовище в Європі: у Чехії літієвий ажіотаж

Найбільше родовище в Європі: у Чехії літієвий ажіотаж

Економіка22 вересня 2023 р.
Один з постів у Telegram з фейком про рекламну кампанію у Берліні

Фактчек: допомога німецьким дітям замість танків для Києва?

Фактчек: допомога німецьким дітям замість танків для Києва?

Суспільство22 вересня 2023 р.
Польсько-український кордон

Конфлікт між Польщею та Україною. Чи стривожений Захід?

Конфлікт між Польщею та Україною. Чи стривожений Захід?

Політика21 вересня 2023 р.
На головну сторінку