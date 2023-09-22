Азербайджан визнав вбивство п’ятьох російських "миротворців"

Внаслідок обстрілу авто "миротворчого контингенту" РФ у Нагірному Карабасі загинули п'ятеро військових, повідомив Азербайджан. Алієв вибачився за це перед Путіним. Вірменія просить про "блакитні каски" ООН у регіоні.

Азербайджан розкрив кількість військовослужбовців російського "миротворчого контингенту" (РМК), які загинули під обстрілами у Нагірному Карабасі під час його "антитерористичних заходів" там.

Генеральна прокуратура країни повідомила 21 вересня, що попереднього дня через складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови її військові помилково сприйняли автомобіль з "миротворцями" РФ за такий, що "належав незаконним вірменським збройним формуванням".

"Внаслідок події загинули п'ятеро військовослужбовців РМК", - ідеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що "члени незаконних вірменських збройних формувань" обстріляли "Камаз", у якому "один військовослужбовець РМК загинув, один дістав поранення.

Алієв вибачився перед Путіним

Раніше про загибель своїх військових повідомляло міністерство оборони РФ, але кількість жертв не озвучувалась.

За даними російських ЗМІ, один із загиблих - заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, заступник командувача РМК Іван Ковган.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та перепросив за вбивство російських "миротворців".

Вірменія просить миротворців ООН у Карабах

Тим часом Вірменія закликала "створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом Організації Об'єднаних Націй забезпечували стабільність і безпеку в Нагірному Карабасі". З такою пропозицією до Ради Безпеки ООН звернувся 21 вересня міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян.

"Блакитні каски" ООН у регіоні він запропонував тримати "до результатів переговорів".

Переговори про реінтеграцію Карабаху

Переговори етнічних вірмен Карабаху з владою Азербайджану стартували в місті Євлах 21 вересня.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна. 20 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої Алієв заявив, що країна "відновила свій суверенітет".

В ході операції "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню. За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в азербайджанському місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

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