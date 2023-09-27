Нагірний Карабах покинули близько половини вірмен

З Нагірного Карабаху виїхали понад 53 тисячі жителів. Етнічні вірмени продовжують покидати регіон. Під час спроби евакуації азербайджанські прикордонники затримали ексглаву "уряду" Варданяна.

За даними Вірменії, станом на вечір середи, 27 вересня, до країни в'їхали вже 53,6 тисячі людей з Нагірного Карабаху, повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на речницю вірменського прем'єр-міністра Назелі Багдасарян.

Населення регіону, де проживають переважно етнічні вірмени, становить за різними оцінками близько 120 тисяч.

"Влада" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" ("НКР") прогнозувала, що після військової операції Азербайджану регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен.

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Затримання ексглави "уряду" Карабаху Варданяна

Раніше в середу прикордонна служба Азербайджану повідомила про затримання при спробі виїхати до Вірменії колишнього "прем'єра Карабаху" Рубена Варданяна. Його доставили до Баку. Інформації щодо обвинувачень йому поки немає.

Мільярдер Варданян у вересні 2022 року оголосив, що відмовляється від російського громадянства і переїздить до Карабаху. У жовтні він очолив там "уряд", але вже в лютому залишив "посаду".

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Вибух у Карабасі: десятки загиблих і зниклих безвісти

Тим часом у Карабасі досі вважаються зниклими безвісти 100 людей, постраждалих під час евакуації внаслідок потужного вибуху на заправці 25 вересня.

Унаслідок вибуху загинули 68 людей.

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Військова операція Азербайджану в Карабасі

Етнічні вірмени Карабаху протягом кількох десятиліть контролювали регіон за підтримки уряду Вірменії. Після розпаду СРСР Карабах "оголосив незалежність" від Азербайджану, але світова спільнота не визнала її.

19 вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію. Вже наступного дня "НКР" погодилась на припинення вогню.

Азербайджан заявив про відновлення своєї територіальної цілісності. Вірмени звинувачують світову спільноту в бездіяльності, кажучи, що під час азербайджанської операції загинули чи дістали поранення сотні людей.

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